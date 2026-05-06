Mapi León rechaza seguir en el Barcelona tras nueve temporadas

La defensa, Mapi León, no continuará en el Barcelona Femenino la próxima temporada. La jugadora ha rechazado la propuesta de contrato ofrecida por la entidad azulgrana, que finaliza al término del presente curso, poniendo fin así a una etapa que se ha prolongado durante varias campañas. La jugadora ya ha comunicado a todo el mundo que no seguirá la próxima campaña.

El nuevo destino de Mapi León apunta lejos de España y, salvo alguna sorpresa o cambio de última hora, la jugadora parece haber puesto la chincheta en Londres en el mapa. El London City Lionesses habría ofrecido una suma de dinero y duración de contrato superiores a lo que ofrecía el Barcelona por la aragonesa, una información ya avanzada por Mundo Deportivo.

La marcha de Mapi León pone fin a un ciclo especialmente significativo en el Barcelona Femenino. Tras nueve temporadas en el club, la defensa se despide como una de las jugadoras más influyentes del proyecto. Su incorporación en 2017, procedente del Atlético de Madrid Femenino. Su fichaje, de una operación valorada en 50.000 euros, fue el primer traspaso en la historia del Barcelona. Ahora, según apunta Catalunya Ràdio, su salida a Inglaterra estará encarrilada para producirse en las próximas semanas.

La evolución de Mapi León ha ido en paralelo al crecimiento del Barcelona Femenino, consolidándose como una de las piezas clave en la línea defensiva y como una voz con peso dentro del vestuario. Su regularidad, liderazgo y capacidad para rendir en los momentos decisivos la han convertido en una referencia del equipo a lo largo de estos años. Ahora, en el tramo final de su etapa, afronta el reto de poner el mejor broche posible a su trayectoria en el club: competir hasta el último partido con el objetivo de conquistar la Champions League Femenina, la Copa de la Reina y la Liga.