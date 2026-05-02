El Olympique de Lyon remonta al campeón Arsenal y espera al Barcelona en la final de la Champions femenina

El Olympique de Lyon buscará su novena Champions League femenina. El conjunto francés remonta al Arsenal –vigente campeón de Europa– en el Groupama Stadium, para ganar por 3-1 y meterse en una nueva final de la máxima competición. El máximo ganador de la historia de la competición vuelve a una final dos años después y, en ella, espera al Barcelona, en lo que sería el mejor partido que se podría ver en la actualidad y en el que sería también el reencuentro de Jonatan Giráldez, actual técnico del conjunto galo y campeón de Europa con las culés en 2023 y 2024.

El OL Lyonnes –renombrado así para su equipo femenino– cayó en la ida por 2-1 en el Emirates, tras adelantarse por medio de Brand pero verse superadas en la segunda parte por los goles de Endler en propia puerta –en un gol que se hizo de lo más viral– y de Smith. Obligadas estaban, por tanto, las galas a imponerse en su estadio para, como mínimo, forzar la prórroga que las permitiera acceder nuevamente a una final, la duodécima de su historia.

El Lyon se había mostrado durante toda la temporada como uno de los principales aspirantes en esta Champions, quedando por detrás del Barcelona en la fase de liga por la diferencia de goles. Sufrieron ante el Wolfsburgo en cuartos, perdiendo 1-0 en Alemania y dándole la vuelta por un contundente 4-0 en su estadio y, frente a las gunners les tocaba también remontar.

Nada fácil la tarea que tenían las lyonnesas por delante. Las campeonas de Europa querían disputar su segunda final seguida y ya habían demostrado que no eran un equipo sencillo. Aunque esta vez no consiguieron frenar a un Lyon que salió a por todas desde el comienzo. Igualaba la eliminatoria la incombustible Wendie Renard en el 24′ desde el punto de penalti. La pena máxima había sido sancionada por el VAR y, después, tuvo que repetirse.

Se ponían por delante las de Giráldez, que darían la vuelta a la semifinal antes del descanso. Diani ponía el segundo de las francesas en el 36′ a la salida de un córner, por lo que cambiaban las tornas de lado y, ahora, eran las vigentes campeonas las que tenían que reaccionar. Y si algo ha demostrado este Arsenal es que de eso sabe bastante.

Lo hicieron en la segunda mitad, cómo no, por medio de Alessia Russo. La delantera se colaba entre dos defensas para ganarles la partida y rematar un centro a poco más de un metro de la línea de gol. Se confió en exceso la zaga del Lyon, permitiendo que la estrella inglesa apareciera entre las dos y empujase el balón para volver a igualar la eliminatoria.

Brand mete al Lyon en la final

Cuando la eliminatoria parecía abocada a la prórroga, apareció Jule Brand. Aprovechaba un error grosero en defensa del Arsenal para entrar sola hasta el área pequeña y, con un control excelente ante la portera Van Domselaar, la cruzaba al palo y el balón acababa dentro para dar, de esta forma, el pase a la final al Olympique de Lyon.

Será la duodécima final de la Champions League femenina que jueguen las galas, que la han ganado en ocho ocasiones y perdido en tres. Su última derrota, en 2024, contra un Barcelona con el que pueden volver a encontrarse. Las azulgranas buscan su cuarto título en la competición, pero antes deberán imponerse en el Camp Nou al Bayern de Múnich, que consiguió empatar a uno en la ida.