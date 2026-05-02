Barcelona – Bayern de Múnich: horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online gratis el partido de la Champions League femenina

El último billete para la final de la Champions League femenina está en juego en el Camp Nou. El Barcelona y el Bayern de Múnich se enfrentan en un choque decisivo en el que todo está abierto, ya que la pasada semana empataron 1-1 en tierras germanas y ahora el conjunto que sea capaz de ganar, ya sea el de Pere Romeu o el del también español José Barcala, conseguirá pelear por el título europeo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Horario del Barcelona femenino – Bayern de Múnich: a qué hora empieza el partido de la Champions League

El Barcelona femenino recibe en la Ciudad Condal al Bayern de Múnich para jugar el partido que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Champions League. El cuadro catalán, ya campeón de la Liga F, ha podido centrar sus esfuerzos en este choque tan importante para las pupilas de Pere Romeu, ya que están a un pasito de la gran final de la máxima competición continental. Ambos conjuntos empataron 1-1 hace una semana en el Allianz Arena, por lo que el Camp Nou será el encargado de dictar sentencia.

Cuándo es el partido de la Champions League Barcelona femenino – Bayern de Múnich

La UEFA ha programado este vibrante Barcelona femenino – Bayern de Múnich correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League para este domingo 3 de mayo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el horario del arranque de este partidazo a las 16:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados en la previa de este choque para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Camp Nou.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona femenino vs Bayern de Múnich: canal de TV y cómo ver online

Hay que recordar que las pupilas de Pere Romeu accedieron a esta ronda eliminando al Real Madrid en los cuartos de final de la máxima competición continental y ahora tienen una prueba muy complicada por delante, aunque tienen el factor campo a su favor. El Barcelona femenino – Bayern de Múnich de la vuelta de las semifinales de la Champions League se podrá ver en directo por televisión mediante los canales de Teledeporte y Disney+. Este último es una plataforma de pago a la que habrá que estar suscrito, mientras que el primero de ellos pertenece al ente público, lo que quiere decir que se podrá ver gratis por TV y en abierto.

Todos los aficionados del conjunto azulgrana y los seguidores del fútbol en general también tendrán la vía de ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona femenino – Bayern de Múnich de la vuelta de las semifinales de la Champions League mediante las apps de Disney+ o RTVE Play. Estas aplicaciones se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también recordamos que se podrá acceder a sus respectivas páginas webs con un ordenador para disfrutar de todo lo que suceda en el Camp Nou.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este previa del partido que corresponde a la vuelta de las semifinales de la Champions League. Cuando concluya el choque en el Camp Nou publicaremos la crónica del Barcelona femenino – Bayern de Múnich y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona femenino – Bayern de Múnich

Por otro lado, todos aquellos aficionados al fútbol femenino y seguidores del conjunto catalán que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este choque de la vuelta de las semifinales de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser podrán conectar con el Camp Nou para narrar lo que suceda en el Barcelona femenino – Bayern de Múnich.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona femenino – Bayern de Múnich?

El Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se celebrará este Barcelona femenino – Bayern de Múnich correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League. Este estadio ha sufrido recientemente una reforma que le impide abrir totalmente sus gradas. Por ahora siguen pudiendo entrar más de 60.000 espectadores y se espera una entrada tremenda en sus gradas para animar a sus futbolistas a que consigan meterse en la final de la máxima competición continental.

La UEFA ha designado a la árbitra francesa Stéphanie Frappart para que dirija la contienda en este partidazo de la vuelta de las semifinales de la Champions League que juegan el Barcelona femenino y el Bayern de Múnich. Su compatriota Willy Delajod será el responsable del VAR, por lo que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañera y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Camp Nou a revisar la acción.