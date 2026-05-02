José Barcala, el entrenador que imita a Ferran Adrià: «El fútbol es como los restaurantes Michelin»

José Barcala (Meaño, Galicia, 1981) es el entrenador del Bayern que se enfrenta este domingo (16:15 horas) en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League femenina. Después del 1-1 del partido de la ida en territorio bávaro, este trotamundos de los banquillos quiere dar la campanada aplicando el método de Ferran Adrià al fútbol. Este técnico español tiene una forma especial de ver el fútbol y la está aplicando en Alemania con notables resultados.

Poco a poco, José Barcala va siendo más conocido por el gran público. A sus 44 años y después de recorrerse los banquillos de medio mundo, a este estudioso del fútbol le ha llegado la oportunidad en el Bayern femenino, que busca este domingo la clasificación para la final de la Champions League días después de haber ganado al todopoderoso Wolfsburgo la Bundesliga alemana. No lo tendrá fácil en un Camp Nou que se llenará para la ocasión.

José Barcala afronta el partido más importante de su vida después de comenzar su carrera como entrenador asistente en el Montañeros gallego, pasar al Deportivo de la Coruña para después irse a entrenar a la Universidad de Australia, volver a Galicia y hacer las maletas para iniciar una trayectoria en los banquillos por Francia, Escocia y Suiza, donde lo ganó todo con el Servette, hasta llegar a Alemania para asumir en el Bayern de Múnich.

«Desde que empecé a entrenar a los 18 años, he estado buscando esta oportunidad. He trabajado como director técnico, director de metodología, segundo entrenador y preparador físico en fútbol masculino, en academias de cantera y en fútbol femenino», dijo en una entrevista reciente en la revista oficial que reparte a sus socios el Bayern de Múnich, donde explica un curioso método que tiene que ver con la restauración y la música. «A menudo utilizo el símbolo de una orquesta: a veces se toca música clásica, pero otras veces se necesita heavy metal o rock. Tenemos diferentes músicos: uno toca el piano, otro el violín, otro el trombón. Pero cuando nos reunimos como equipo, tenemos que tocar la misma canción», cuenta.

José Barcala y su curioso método

Sobre su método en Alemania, confiesa que es un gran devoto del Bayern de Pep Guardiola y después del que consiguió todos los títulos posibles con Hansi Flick a los mandos. «Me encantó cómo fueron consolidando su dominio a lo largo de los años y cómo se creó una cultura ganadora especial», dice a la vez que confiesa que su patrón de juego tiene que ver con el arte de saber navegar.

«Esta madurez, la capacidad de navegar por diferentes contextos de juego a lo largo de 90 minutos, es lo que caracteriza a un equipo de primera categoría. No es lo mismo jugar en casa contra el Hamburgo que fuera contra el Barcelona. La identidad sigue siendo la misma, pero el rival te obliga a adaptarte a otros contextos. Por eso es tan importante ser lo suficientemente flexible como para comprender estos contextos», afirma en esta entrevista en la que también habla de los momentos mágicos: «Dependen de tres factores: calidad individual, coordinación e interacción».

El Bayern de Múnich se plantó en semifinales de la Champions después de una histórica remontada ante el Arsenal, momento en el que considera que su equipo dio un punto de inflexión.»Tengo la sensación de que, si nosotros, como cuerpo técnico, somos capaces de presentarnos ante estas jugadoras con un plan claro, ellas, con la calidad que tienen, pueden llegar a la luna», afirma.

Los restaurantes con estrellas Michelin

José Barcala también hace una curiosa comparación entre el fútbol y los restaurantes de alta calidad por el proceso de elaboración que se necesita en el juego. «Me gusta compararlo con los restaurantes con estrella Michelin. Hay momentos en los que reproduces lo que has creado anteriormente, el menú que funciona. Pero si siempre reproduces recetas, nunca crearás espacio para la innovación. La innovación necesita tiempo. Los clubes deben crear tiempo para investigar, desarrollar ideas e implementarlas. Lo ideal sería un grupo de expertos para la innovación y el desarrollo. Ese es el futuro», cuenta en esta entrevista.

«Usted compara su trabajo siempre de nuevo con el cocinero estrella Ferran Adriá», le preguntan en esta entrevista y responde: «Sí, porque para mí también se trata de un mundo de alto rendimiento y hay muchos paralelismos con el fútbol: tienes ingredientes, buscas combinaciones, quieres ser creativo y lo que ofreces tiene que gustar a la gente, a ser posible mejor que nunca».