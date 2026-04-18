Ni marisco ni caviar, la comida favorita de Ferran Adrià es el plato más simple y lo hacen todas las abuelas
Toma nota de este plato sencillo, barato y delicioso
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El plato más simple que hacen todas las abuelas y que cuesta céntimos, no debes dejar escaparlo, la comida favorita de Ferran Adrià es una auténtica genialidad. Podremos empezar a descubrir un plus de buenas sensaciones, de la mano de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Será el momento de realizar la comida favorita de este experto que puede ser esencial, una novedad clave que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.
Un cambio de ciclo en la manera de descubrir la comida está llegando, estos días en los que menos es más y podremos acabar obteniendo un plus de buenas sensaciones en breve. Con una combinación de ingredientes que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no sabíamos que fuera tan destacado. Podremos hacernos con un buen básico de la cocina que podría ser el que nos dará un cambio de tendencia que será esencial. Una novedad clave que podría acabar siendo la que nos dará estos días en los que cada elemento cuenta de una forma esencial.
Ni caviar ni marisco
No siempre lo más caro es lo mejor. De hecho, seguro que recordamos con más intensidad determinados platos que otros. Ese bizcocho que hacia la abuela para merendar que no hemos vuelto a descubrir en ningún otro lugar, el toque de alegría que puede convertirse en la antesala de algo más.
El marisco puede ser un plato caro, pero quizás, no es el que recordamos más. Aunque un buen plato de esos que puede ser memorable, con una fusión de ingredientes que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.
Una novedad que podría acabar siendo el que nos dará un giro destacado en estos días en los que cada detalle cuenta. Un poco de marisco o de caviar puede ser la cena de lujo que nos permitimos de vez en cuando. Aunque el caviar quizás no sea de los mejores, ese toque salado puede ser el que nos acompañará en una comida esencial.
Un experto como Ferran Adrià puede tener acceso a una gran variedad de recetas, pero sólo una, puede convertirse en la mejor opción posible de mezcla. Es hora de saber qué puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, una receta de lujo que cuesta muy poco.
La comida favorita de Ferran Adrià es un plato que preparaban las abuelas
Más de una generación ha ido a casa de la abuela para que le prepare un buen plato de huevo frito. Uno o dos huevos, fritos con ese pan de pueblo que era un espectáculo. Mojar el pan en ellos, descubrir la gama de sabores que va desde el punto más afrutado de un buen aceite de oliva a esa yema líquida que combina con la puntilla de un huevo cocinado a la perfección.
Te proponemos un buen básico que la vas a cocinar en un abrir y cerrar de ojos. Si estás pensando en conseguir este huevo perfecto que seguro que encantaría a Ferrán Adrià y seguro que te sorprenderá en estos días en los que quieres recuperar lo más esencial de la cocina española.
Ingredientes:
- 2 huevos frescos
- 1 cucharada de mantequilla
- 2 cucharadas de miel
- 2 rebanadas de pan tostado
- Beicon o panceta en lonchas
- Pimienta molida
- Sal
Como preparar los huevos fritos con miel:
- Cascar los huevos en un recipiente para verificar que estén frescos.
- En una sartén, colocar la mantequilla y calentar a fuego medio. Colocar los huevos en la sartén y rociar cada uno con la cucharada de miel.
- Sazonar con un poco de sal y pimienta al gusto. Dejar cocinar entre 2 y 3 minutos hasta que la clara del huevo endurezca. Retirar y reservar.
- En la misma sartén, colocar un par de lonchas de beicon y cubrirlas con un cm de agua.
- Cocinar a fuego alto, hasta que el agua hierva, en ese momento bajar el fuego y dejar que reduzca el agua. Dorar el beicon en una sartén con una pizca de aceite, hasta que esté crujiente. Retirar y dejar reposar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
- Servir los huevos fritos con miel sobre rebanadas de pan tostado con guarnición de beicon. Este plato tiene más encanto si se sirve en caliente.
- Un toque casero que con la ayuda de esta combinación de sabores podremos hacer realidad un cambio de tendencia esencial. Una novedad importante que podría acabar siendo lo que nos dará una importante sorpresa. Este tipo de detalles serán los que nos darán más de una alegría inesperada, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.