Ni marisco ni caviar, la comida favorita de Ferran Adrià es el plato más simple y lo hacen todas las abuelas

El plato más simple que hacen todas las abuelas y que cuesta céntimos, no debes dejar escaparlo, la comida favorita de Ferran Adrià es una auténtica genialidad. Podremos empezar a descubrir un plus de buenas sensaciones, de la mano de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Será el momento de realizar la comida favorita de este experto que puede ser esencial, una novedad clave que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de ciclo en la manera de descubrir la comida está llegando, estos días en los que menos es más y podremos acabar obteniendo un plus de buenas sensaciones en breve. Con una combinación de ingredientes que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no sabíamos que fuera tan destacado. Podremos hacernos con un buen básico de la cocina que podría ser el que nos dará un cambio de tendencia que será esencial. Una novedad clave que podría acabar siendo la que nos dará estos días en los que cada elemento cuenta de una forma esencial.

Ni caviar ni marisco

No siempre lo más caro es lo mejor. De hecho, seguro que recordamos con más intensidad determinados platos que otros. Ese bizcocho que hacia la abuela para merendar que no hemos vuelto a descubrir en ningún otro lugar, el toque de alegría que puede convertirse en la antesala de algo más.

El marisco puede ser un plato caro, pero quizás, no es el que recordamos más. Aunque un buen plato de esos que puede ser memorable, con una fusión de ingredientes que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Una novedad que podría acabar siendo el que nos dará un giro destacado en estos días en los que cada detalle cuenta. Un poco de marisco o de caviar puede ser la cena de lujo que nos permitimos de vez en cuando. Aunque el caviar quizás no sea de los mejores, ese toque salado puede ser el que nos acompañará en una comida esencial.

Un experto como Ferran Adrià puede tener acceso a una gran variedad de recetas, pero sólo una, puede convertirse en la mejor opción posible de mezcla. Es hora de saber qué puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, una receta de lujo que cuesta muy poco.

La comida favorita de Ferran Adrià es un plato que preparaban las abuelas

Más de una generación ha ido a casa de la abuela para que le prepare un buen plato de huevo frito. Uno o dos huevos, fritos con ese pan de pueblo que era un espectáculo. Mojar el pan en ellos, descubrir la gama de sabores que va desde el punto más afrutado de un buen aceite de oliva a esa yema líquida que combina con la puntilla de un huevo cocinado a la perfección.

Te proponemos un buen básico que la vas a cocinar en un abrir y cerrar de ojos. Si estás pensando en conseguir este huevo perfecto que seguro que encantaría a Ferrán Adrià y seguro que te sorprenderá en estos días en los que quieres recuperar lo más esencial de la cocina española.

Ingredientes:

2 huevos frescos

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de miel

2 rebanadas de pan tostado

Beicon o panceta en lonchas

Pimienta molida

Sal

Como preparar los huevos fritos con miel: