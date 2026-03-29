Ferran Adrià, chef Michelin, sobre los restaurantes que sirven con robot: «Para que me cobren 70 euros me quedo en casa»

Ferran Adrià, chef con estrella Michelin y presidente de la fundación elBulli, sigue siendo una de las voces más influyentes de la gastronomía mundial. Durante su participación en varios actos organizados por CaixaBank sobre liderazgo empresarial en la restauración en Aragón, Adrià se mostró muy crítico con la automatización en los restaurantes: «Para que me cobren 70 euros y me sirva un robot, me quedo en casa», asegura.

En esta entrevista para El Diario de Ibiza, Adrià desgrana la fórmula del éxito para un restaurante. Sobre España y su relación con la gastronomía, afirma que es «un país maravilloso: «He viajado por medio mundo y probablemente sea el que mejor se vive del mundo, porque cuando dicen en los ránkings que Noruega o Finlandia no lo entiendo».

La opinión de Ferrán Adrià sobre los restaurantes que sirven con robots

«La experiencia de un restaurante está muy ligada a lo artesanal. Elon Musk decía el otro día que en cinco años un fontanero va a cobrar más que un director de marketing. En un McDonald’s es posible que un día haya un robot, pero no veo un restaurante donde pagas 70 euros y te sirva un robot. Porque para eso me quedo en casa.

Hay un documental en Netflix de Bill Gates que es brutal, y ahí ya te dicen que hace 30 años que existe la IA, otra cosa es el chat generativo, que no deja de ser un Google mucho más eficiente. Y hay fallos, claro que hay fallos, igual que los hay en Google o en una tesis doctoral, que es lo más riguroso que puede haber. Cada vez habrá menos, y hay mundos como el de la abogacía que ya prevén que en dos o tres años un porcentaje brutal de personas se van a la calle. Pero los carpinteros no, porque no hay», afirma.

El Bulli fue considerado durante años el mejor restaurante del mundo y siempre se mantuvo muy arriba en los rankings internacionales y cambió el paradigma de la alta cocina mundial con el movimiento tecnoemocional. «Si le preguntan a ChatGPT cuál ha sido el sector más innovador en los últimos 30 años, la respuesta es la gastronomía. Sin embargo, siempre se puede mejorar, y una de las áreas es perder la timidez frente a los logros propios. En Estados Unidos, cuando Elon Musk anuncia que tiene 600.000 millones de dólares, la gente lo aplaude; aquí, cuando Amancio Ortega dona maquinaria a hospitales, surgen dudas», explica.

Condiciones laborales

En la entrevista concedida, el chef asegura que, para mantener la actividad, un establecimiento debe decidir entre aumentar los días de apertura o contratar más personal. En la práctica, esto se traduce en subir los precios. Ampliar la jornada laboral a ocho horas puede ser positivo desde el punto de vista operativo, aunque para un pequeño propietario resulta complicado si quiere mantener la rentabilidad.

«La presión fiscal también tiene un efecto directo sobre los precios; no hace falta un análisis complejo para entender que un mayor coste para el negocio repercute en el consumidor. La dinámica del mercado se basa, en gran medida, en la relación entre oferta y demanda. Por ejemplo, en ciudades donde la oferta supera a la demanda, los negocios se enfrentan a dificultades adicionales, como se vio durante la pandemia.

España, por su elevado atractivo turístico, recibe más de 100 millones de visitantes al año, lo que genera demanda para desayunos, comidas y cenas. No obstante, no es lo mismo la distribución turística y económica en ciudades como Barcelona, con más de 17 millones de turistas, que en Lérida, ni en Madrid, donde se concentran grandes sedes empresariales».

El sector hostelero español está compuesto por aproximadamente 80.000 restaurantes y 230.000 bares, cada uno con características muy distintas. En una misma calle puede haber un negocio familiar que lleva décadas abierto y busca jubilarse, un restaurante recién gestionado por jóvenes extranjeros que trabajan intensamente, un establecimiento que ha reducido su carta para adaptarse al mercado, y otro que baja precios por miedo a perder clientela. En este contexto, los negocios deben decidir cómo ajustar sus estrategias para sobrevivir: aumentando o reduciendo precios.

Alta cocina en España

Finalmente, considera que «un restaurante de alta cocina suele ser, o creativo, o una interpretación muy bien ejecutada de la tradición. Para mí, incluso una pizzería que hace excelentes pizzas puede considerarse un restaurante gastronómico. A menudo se critica que lo primero que se promociona del país sea la fiesta. ¿Y qué tiene de malo? Cuando la gente viaja busca tanto diversión como turismo cultural; somos un país informal que disfruta de la vida y eso también merece valorarse. Personalmente, admiro la alegría de vivir de los brasileños y brasileñas. La crítica recurrente de que España es solo sol, playa y bares no me parece justa. Lo importante es ofrecer las mejores playas, bien cuidadas, limpias y seguras, y que los bares ofrezcan opciones de calidad para todos los presupuestos».