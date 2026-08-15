Los insecticidas en espray están bien, pero hay una opción mejor para eliminar todas las hormigas de tu jardín sin dañar las plantas

Las hormigas forman parte del equilibrio natural del jardín, pero cuando su población aumenta pueden convertirse en un problema. Además de invadir macetas, caminos o zonas de cultivo, establecen hormigueros que resultan difíciles de controlar.

Aunque muchas personas recurren a insecticidas en espray, existe un método que actúa directamente sobre la colonia y puede utilizarse sin afectar a las plantas si se aplica correctamente: el ácido bórico.

El ácido bórico, un insecticida que actúa desde el interior del hormiguero

Los insecticidas en espray eliminan las hormigas que entran en contacto con el producto, pero no siempre acaban con el origen del problema. En muchos casos, la colonia permanece intacta bajo tierra y vuelve a aparecer al cabo de unos días

Una alternativa es el ácido bórico, un insecticida de acción lenta que funciona como cebo. Aplicado en pequeñas cantidades sobre las zonas de paso, las hormigas lo recogen y lo transportan hasta el hormiguero. De este modo, el producto llega al interior de la colonia y ayuda a reducir su población de forma progresiva.

Este sistema presenta otra ventaja: cuando se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante, puede aplicarse en el jardín sin perjudicar las plantas ornamentales, flores o arbustos que se encuentran alrededor.

No obstante, el ácido bórico debe manipularse con precaución y es aconsejable mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas y respetar siempre las indicaciones de seguridad del envase.

¿Sirve el arroz triturado para eliminar las hormigas?

Junto al ácido bórico, otro remedio casero muy conocido es el arroz triturado. Su preparación resulta sencilla, ya que solo hay que moler los granos hasta obtener un polvo fino y repartirlo en las zonas donde se concentra la actividad de las hormigas.

Los insectos trasladan las partículas de arroz al interior del hormiguero. Una vez allí, la humedad del nido hace que el arroz aumente de volumen, alterando las condiciones del refugio y contribuyendo al control de la colonia.

Se trata de una solución económica y fácil de aplicar que, además, no supone un riesgo para las plantas del jardín. Sin embargo, su eficacia puede variar según el tamaño del hormiguero y el número de insectos presentes.

¿Qué método conviene elegir para acabar con las hormigas del jardín?

La elección depende del grado de infestación y del resultado que se busque. El arroz triturado suele emplearse como un remedio doméstico para intentar reducir la presencia de hormigas cuando el problema todavía es limitado.

En cambio, el ácido bórico ofrece un mecanismo de actuación diferente porque las propias hormigas transportan el insecticida hasta el interior del hormiguero. Esto permite actuar sobre la colonia y no únicamente sobre los ejemplares visibles en la superficie.

Ambos métodos se han popularizado entre los aficionados a la jardinería por su sencillez y bajo coste. En el caso del ácido bórico, se trata de un insecticida que debe utilizarse siempre conforme a las recomendaciones del fabricante para garantizar un uso seguro.

Además de aplicar alguno de estos métodos, mantener el jardín limpio, retirar restos de alimentos y controlar los puntos donde suelen aparecer las hormigas ayuda a reducir las posibilidades de que se formen nuevas colonias. Y tú, ¿qué haces para mantener alejados estos insectos?