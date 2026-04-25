El Barça Femenino deja escapar vivo al Bayern y se jugará el pase a la final en el Camp Nou

El Barça Femenino tendrá que trabajarse la semana que viene en el Camp Nou su billete a la final de la Champions tras no poder pasar del empate a un gol este sábado ante el FC Bayern de Múnich alemán en la ida disputada en el Allianz Arena y donde no pudo guardar su tempranero gol ni sacar provecho a jugar con una jugadora más en el final.

El equipo catalán se marchó de la capital bávara con un buen resultado, pero amargo porque mandó en el marcador muchos minutos y gozó de buenas ocasiones, sobre todo en la segunda mitad, donde jugó el tramo final con una futbolista más, pero todavía le queda trabajo tras no contener un gran contragolpe local en un choque donde, quizá, pecó de excesiva precaución, principalmente en los primeros 45 minutos.

Y es que el Barça se encontró un partido espeso y lento desde el pitido inicial, algo inusual en un lugar como Alemania, ante un rival como el Bayern y en un escenario como el Allianz Arena. El respeto que infunde el conjunto blaugrana y el 7-1 de la fase de liga marcaron el planteamiento de José Barcala, que decidió refugiarse atrás y cerrar las vías interiores, esperando su opción en las transiciones.

El equipo de Pere Romeu optó por no tomar demasiados riesgos y, lejos de su precisión habitual, el choque se movió en un ritmo poco avivado. Sin embargo, el campeón de la Liga F Moeve golpeó a la primera que tuvo. Tras un aviso local liderado por Klara Bühl y Pernille Harder, sus principales amenazas, y mal rematado por la danesa, llegó el 0-1 visitante. Giulia Gwinn no defendió demasiado bien su zona y Patri Guijarro conectó con Esmee Brugts que metió un buen centro que hizo aún mejor Ewa Pajor con un remate de ‘9’.

Pero el tanto no varió demasiado el guión de ambos equipos. El Bayern no dio un paso adelante, salvo cuando su rival jugaba de puerta, y el Barça tampoco aceleró con el botín que ya había logrado. El actual subcampeón de Europa dominó, pero apenas hizo daño, con sus centrocampistas sin poder filtrar balones y sin Caroline Graham Hansen y Claudia Pina sin tener excesivas oportunidades de desborde.

Las ocasiones apenas aparecían, pero eran el equipo muniqués, más directo cuando tenía espacios, el que parecía amenazar más, aunque la defensa ‘culer’ defendió bien. Con todo, el tramo final fue de un Bayern que metió una marcha más y maniató más a su rival, que salvó el 0-1 gracias a una buena mano de Cata Coll a Franziska Kett, cuyas incorporaciones también llevaron peligro.

El escenario no cambió demasiado tras el paso por los vestuarios. Pere Romeu no tocó a ninguna de sus protagonistas iniciales y los planteamientos apenas variaron, aunque el conjunto catalán sí metió un poco más de ritmo a su fútbol y empezó a hallar más caminos por fuerza ante un Bayern que lo seguía consagrando todo a encontrar una transición.

Con todo en ese primer cuarto de hora de la segunda mitad se vieron los mejores minutos del Barça, que gozó de buenas ocasiones para haber aumentado su renta. Brugts, de las mejores, se topó con la madera y luego remató de forma algo acrobática contra el lateral de la red, Pajor cabeceó con peligro y Gilles sacó bajo palos un cabezazo de Irene Paredes, un carrusel que no sacó partido y que tampoco trajo nerviosismo a las locales.

Estas se aferraban para coger aire a lo que les pudiese dar Bühl y la delantera internacional demostró su calidad una vez más lanzando una contra que rozó la perfección y que pilló además a las visitantes con la línea adelantada. Harder la supo llevar para asistir a una Kett, que se lograba desplegar por primera vez en el segundo acto para aparecer como una ‘9’ para batir a Coll con calidad y poner el 1-1.

Quedaban más de 20 minutos para recuperar la ventaja y el Barça, sin volverse loco, se lanzó a por ello, mucho más cuando Kett cometió una imprudencia al tirar del pelo a una Salma Paralluelo que había entrado por Graham Hansen. La colegiada le mostró la roja a ella y a renglón seguido a un José Barcala que había entrado airadamente al campo a protestar, y el tramo final fue ‘culer’

El Bayern se esmeró en achicar balones y sobrevivir a un asedio que estuvieron a punto de derribar una chilena de Guijarro, un sensacional disparo de Mapi León con buena mano de Mahmutovic y, en el último suspiro, Paralluelo, cuyo disparo en buena posición tras un barullo final se fue por encima del larguero. El Spotify Camp Nou decidirá el próximo domingo.