Gasol y la Liga F presentan su alianza de 55 millones: «Es el momento idóneo para apostar por nuestras jugadoras»

La Liga F y Pau Gasol han presentado el acuerdo aprobado por la patronal, por el que el ex baloncestista invertirá 55 millones de euros en la competición. «Un hito para el fútbol femenino, el deporte español y las mujeres en el mundo», ha apuntado Beatriz Álvarez, la presidenta del campeonato. Gasol, por su parte, ha explicado que este desembolso llega para «generar una estructura interna dentro de Liga F para conseguir esas colaboraciones comerciales» que permitan al campeonato crecer y todo pasa por «retener el talento y atraerlo».

El que fuera jugador de la NBA ha desvelado que el acuerdo es «ilusionante» y que confía en que es «el momento idóneo para apostar por nuestras atletas, nuestras jugadoras de fútbol y todas las niñas». De ahí que se haya dado este paso tan importante para la competición, que está viendo cómo en los últimos años le superan ligas como inglesa y la estadounidense, con lo que se ha convertido en una fuga de estrellas considerable.

En ese aspecto, también se ha pronunciado Gasol: «Hay que retener talento y también hay que atraerlo a nivel mundial. Queremos generar estructura interna dentro de Liga F para conseguir esas colaboraciones comerciales, queremos ofrecer nuestra experiencia a nivel internacional para seguir sumando y hacer equipo».

El fútbol femenino español es hoy por hoy el mejor que hay en el mundo, con la Selección Española siendo la vigente campeona del mundo y con «las mejores jugadoras». Además, afirman que tener al Barcelona es un plus y un modelo que deben tener muy en cuenta: «Lo que conozco del Barça es que invirtieron desde hace tiempo y eso dio sus frutos, vamos a ver si puede inspirar adaptado a las circunstancias de cada club».

Gasol tiene ya experiencia en esto de invertir en el deporte femenino para lograr potenciarlo. Lo ha hecho tanto con la WNBA como con el Bay FC de la Liga de Estados Unidos. Ahora, aporta la mayor inyección privada que se ha visto hasta el momento en el fútbol femenino, con 55 millones que se utilizarán especialmente en cinco ámbitos, que ha explicado la presidenta Álvarez: «Match-day [día de partido], rendimiento deportivo (médicos, metodología, crecimiendo digital, etc.), la parte comercial, las infraestructuras y las estructuras de los clubes y los recursos humanos».

Ahora, los clubes tendrán que acogerse a este proyecto, puesto que cada club contará con un plan que se estudiará y se adecuará a las «tesituras» de cada uno, como ha señalado Gasol. «Sí se aprobó por una mayoría reforzada y ese es el espíritu», ha señalado Álvarez, por su parte, añadiendo que todos los clubes «tienen el sentimiento de que lo colectivo es lo que puede hacernos crecer», antes de señalar que «ahora se abre el periodo de inscripción y adhesión». «Ojalá sean los 16, eso hará crecer más la competición», ha finalizado.