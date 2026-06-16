Pau Gasol acude al rescate de la liga femenina con 55 millones

Pau Gasol acude al rescate de la Liga F y propone una inversión de 55 millones de euros para «profesionalizar su modelo comercial y acelerar su internacionalización». Así lo ha comunicado la patronal del fútbol femenino, tras una reunión en la que el ex jugador de baloncesto les ha desvelado su propuesta este martes. Se trataría de la mayor inversión privada realizada en el fútbol femenino a nivel mundial. Ahora, los clubes deberán votar el próximo 29 de junio si aprueban esta inversión o no.

A través de Gasol16 Ventures, donde el ex baloncestista español agrupa su actividad empresarial, junto a otros inversores, han realizado ante los clubes de la Liga F una propuesta de 55 millones de euros para lograr ese salto a nivel competitivo que les falta. Los principales proyectos a los que está vinculado Gasol a nivel empresarial están ligados al deporte, bienestar y salud y, también, al emprendimiento español.

La Liga F ha comunicado la propuesta que busca posicionar a la competición en el exterior como una de las principales a nivel mundial, algo que sucede con la NWSL (Liga Nacional de Soccer Femenino de Estados Unidos) o la Women’s Super League de Inglaterra, que acaparan gran parte del talento mundial y vacían el de la competición española. De hecho, Gasol ya invierte en la mejor liga deportiva femenina del mundo, la WNBA.

En este caso, la inversión busca desarrollar a nivel comercial la competición y buscar un crecimiento y consolidación del modelo a largo plazo. Cabe recordar que en 2022 la Liga se convirtió en agente comercial exclusivo de la Liga F, asegurando unos ingresos de 42 millones de euros por cinco años, hasta el término de la próxima temporada. Queda por ver en qué puntos la entrada de la inversión de Gasol no choca con esta exclusividad de la patronal presidida por Tebas.

Más allá de esa inversión privada por parte de la competición masculina, la Liga F ha ido sobreviviendo desde su profesionalización de subvenciones estatales por parte del CSD. Pese a ello, esas cantidades no han permitido que el campeonato, a pesar de contar con la mayoría de las futbolistas que ganaron el Mundial en 2023, termine de despegar.

La inversión de Gasol, sin precedentes

En caso de salir adelante, la inyección supondría la mayor inversión privada recibida por una liga femenina de fútbol y una «de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional», según destaca la Liga F. En cualquier caso, la propuesta será sometida a aprobación en una Asamblea Extraordinaria de Clubes convocada el próximo 29 de junio.

Según desvela la patronal, la inversión tiene como objetivos «el desarrollo comercial de la competición, su posicionamiento internacional y el crecimiento y consolidación de un modelo a largo plazo para la liga y sus clubes y se enmarca en la tendencia de entrada de capital privado en deporte femenino en Europa».

También señala que Gasol16 Ventures, cuya actividad inversora se concentra en el sector del deporte, la salud y el bienestar, aspira a aportar a esta alianza «no solo capital, sino también la red de relaciones comerciales e institucionales, así como el conocimiento construido durante la carrera deportiva de Pau Gasol en la NBA y en la selección española».

«Pau aportará, además, su experiencia directa en el deporte femenino como inversor en la WNBA, la liga de baloncesto femenino profesional de Estados Unidos, así como el Bay FC de la NWSL, la liga de fútbol femenino de Estados Unidos», concluyó.