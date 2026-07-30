Rashford anuncia que no fichará por el Barcelona: «He disfrutado cada momento»

Marcus Rashford se ha despedido oficialmente del Barcelona. El delantero inglés no jugará la próxima temporada en el club azulgrana a pesar de su deseo de seguir bajo las órdenes de Hansi Flick. Una decisión que ha adelantado el propio futbolista ante la imposibilidad de que Joan Laporta pudiera pagar el precio que pedían el Manchester United por su traspaso.

El delantero inglés llegó el pasado verano para revitalizar la delantera culé. Llegó como un fichaje sorpresa y tuvo un rol de revulsivo desde el banquillo. Marcó 14 goles y dio 14 asistencias, dejando grandes actuaciones como un doblete al Newcastle en Champions y su golazo de falta al Real Madrid en el Clásico. De hecho, su intención era quedarse, ya fuera otro año cedido o como compra. Sin embargo, la llegada de Gordon y Adeyemi le cerró la puerta a que el Barça se sentase para pelear un nuevo acuerdo.

«Estoy muy agradecido con todos en el club por hacer que mi tiempo aquí sea una experiencia positiva y memorable. He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y todo el éxito en la próxima temporada. Visca el Barça», escribió en su perfil de Instagram con una foto de la camiseta que lució con el conjunto culé.

El Barcelona finalmente no ejecutó la opción de compra de 30 millones de euros que tenía por Rashford (en su lugar ha fichado al extremo del Newcastle Anthony Gordon), pero el británico ha dejado un buen recuerdo en la entidad y también en la afición culé. Aún así, Rashford se marchó ganando la Liga y la Supercopa de España. El agradecimiento del jugador ha sido correspondido por el club catalán también en su cuenta oficial de Instagram: «Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de los nuestros».