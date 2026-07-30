Fermín López desvela su calvario: «Ha sido el peor verano de mi vida, no podía ver los partidos de España»

Fermín López ha roto su silencio desde el stage de pretemporada del Barcelona. Una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho le dejó sin Mundial cuando estaba en el mejor momento de su carrera. Fue en la penúltima jornada de Liga cuando el Barça ya era campeón y no se jugaba nada. El atacante azulgrana ha reconocido que «ha sido el peor verano de mi vida». Además, aseguró que al inicio del Mundial «no podía» ver los partidos de la selección española porque «quería estar allí».

El centrocampista era un fijo en la convocatoria de De la Fuente, pero la lesión le apartó de su sueño de jugar la Copa del Mundo. Fue un palo muy duro para él y reconoció que ha necesitado ayuda: «Ha sido el peor verano de mi vida. Estaba en el mejor momento, todo salía bien y llegó la lesión. También se aprende de estas situaciones, pero es cierto que este verano lo he pasado muy mal. He salido adelante gracias a mi familia, mi compañera y mis amigos. He necesitado ayuda. Ya tenía antes, pero mi coach me ha ayudado mucho a salir adelante».

Fue tan doloroso que al principio no podía ni ver a sus compañeros en el Mundial: «Los primeros partidos de la selección española en el Mundial no los vi. No podía. Quería estar allí en el Mundial». No obstante, dejó claro que se alegra mucho por sus compañeros. «Que quede claro que me ha hecho muy feliz ver a mis compañeros ganar el Mundial. En el tramo final del Mundial ya lo pasé algo mejor y decidí ir a ver la final en directo a Nueva York», explicó.

Respecto a su recuperación de la lesión, Fermín comentó en la entrevista en el programa a Tot Costa de Catalunya Radio que «me encuentro cada día mejor. No tengo molestias, que es importante. Si todo va bien, en el Gámper podría jugar ya unos minutos. La intención es volver de esa lesión con más motivación. Creo que estoy muy preparado. Ya he demostrado cómo puedo ayudar al Barça y esta próxima temporada tengo que seguir igual».

«El sueño de la Champions es compartido con todo el equipo. Los dos últimos años hemos estado cerca. Esta temporada puede ser buena. Llevamos tres años jugando juntos y hemos vivido muchas cosas. Siento que estamos preparados para ganar la Champions. Ganar la tercera liga consecutiva es difícil. Será un año complicado. Pero si nosotros estamos centrados en nuestro juego y estamos unidos, podemos ganar la tercera liga», concluyó.