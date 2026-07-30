Sigue el lío en Vallecas: el Rayo continúa sin dejar entrar a la Comunidad de Madrid al estadio

Continúa el lío en Vallecas. Los operarios de la Comunidad de Madrid han acudido de nuevo este jueves al Estadio de Vallecas para intentar acceder a las instalaciones con vistas a iniciar las obras urgentemente, pero no han podido entrar. Por segundo día consecutivo, el Rayo no ha abierto las puertas al personal técnico que se personó en el estadio.

Es el segundo día que tratan de acceder a unas instalaciones cuya concesión ya no recae en el Rayo Vallecano. Este mismo miércoles, tras no lograr acceder al estadio, la Comunidad de Madrid presentó una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.

Mientras el personal enviado por el Gobierno regional se quedaba puertas afuera, tal y como ha podido comprobar Europa Press, en el interior del estadio se podían observar personas ajenas al Ejecutivo autonómico realizando labores de limpieza en las gradas.

La Comunidad de Madrid dictó una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo que incluye, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la concesión. La decisión se adoptó después de que una auditoría iniciada en octubre detectara «graves» deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El Gobierno regional anunció que asumiría las actuaciones urgentes para garantizar la seguridad del recinto y lograr que el equipo pueda regresar a Vallecas «en el menor tiempo posible». Mientras duren los trabajos, el Rayo tendrá que disputar sus primeros encuentros de Liga en un estadio alternativo elegido por el club en coordinación con la Liga y la Real Federación Española de Fútbol.

A lo largo de la mañana, aficionados han ido llegando a cuentagotas al recinto para renovar sus abonos de temporada y han mostrado su malestar con esta situación. Entre ellos se encontraba Antonio, socio del Rayo Vallecano desde hace más de 20 años, quien ha asegurado a Europa Press que dejará libre su localidad si el conjunto franjirrojo tiene que trasladarse temporalmente a otro recinto. «Mi asiento lo voy a dejar libre, vaya donde vaya. Solo lo ocuparé si jugamos aquí, en nuestro campo», ha recalcado.

Para este socio, la vinculación de la afición con el Rayo trasciende los resultados deportivos. «Quien es socio del Rayo no lo es porque vayamos a ganar, sino por unos valores de barrio. Yo he sido socio hasta en Segunda B», ha relatado. «Aquí las familias vienen con los niños. Es un campo bonito para venir a ver fútbol», ha añadido Antonio, quien ha insistido en que su decisión de renovar responde a su compromiso con el club, pero no implica que vaya a acompañar al equipo si finalmente juega fuera de Vallecas.

Las peñas piden paralizar la campaña

Por su parte, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV han reclamado al club que paralice inmediatamente la campaña de renovaciones y nuevas altas ante la falta de información sobre dónde se disputarán los primeros encuentros de la temporada y si podrá asistir público.

Los colectivos también han pedido el reembolso del dinero a quienes ya hayan renovado y que la campaña se reactive, con una ampliación de los plazos, cuando se aclare la situación. «Sabemos que no jugaremos en Vallecas parte de la temporada. No sabemos dónde se jugarán estos partidos, ni siquiera si habrá público», han advertido en una carta dirigida a la propiedad del club y difundida en redes sociales.