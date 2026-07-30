La UEFA impulsa una candidatura de Al-Khelaifi para derrocar a Infantino al frente de la FIFA

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá va a pasar factura a su presidente, Gianni Infantino. La UEFA, muy molesta por las situaciones y decisiones tomadas durante la cita mundialista, ve completamente consumido el tiempo del mandatario suizo, al que buscarán derrocar con una candidatura de Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain y de Qatar Sports Investments.

La UEFA quiere un candidato fuerte que sea capaz de plantar cara a Gianni Infantino de cara a las próximas elecciones de la FIFA. En ese debate entre los grandes líderes de fútbol europeo hay un nombre que está por encima del resto, la principal baza de la UEFA para poder superar al actual presidente de la FIFA, ni más ni menos que Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG.

Entre bambalinas se está moviendo la UEFA, buscando y rebuscando entre los perfiles y nombres que más interés pueden suscitar en estos momentos como competidores para Gianni Infantino, siendo Al-Khelaifi la baza que más está alineando a todos. Se considera que Nasser tiene el perfil más apto para esta batalla, el que tiene más opciones reales, con mejores oportunidades, para vencer en las elecciones presidenciales a Infantino.

Este pasado miércoles, la EFC ya emitió un comunicado reflejando su importante preocupación por el plan que tiene entre manos la FIFA y Gianni Infantino y su idea de «vender» el Mundial. El compendio de clubes expresaba que no había sido consultada para una «propuesta de tal magnitud», información que les llegó a través de los medios de comunicación. Cabe recordar que el actual presidente de la Asociación de Clubes Europeos es el mismo Nasser Al-Khelaifi, por lo que se hace extensible su preocupación.

Así, tal y como avanzan en The Telegraph, las importantes fricciones entre el fútbol europeo y los caminos que está tomando la FIFA han llevado a la UEFA a impulsar una candidatura en favor de Al-Khelaifi para apartar de la presidencia a Gianni Infantino. Las próximas elecciones presidenciales de la FIFA serán el próximo mes de marzo, ya en 2027, momento en el que se decidirá el rumbo del fútbol mundial.

Las alianzas económicas y financieras que está tomando Gianni Infantino preocupan en la UEFA, que ven su último plan de vender los derechos comerciales como una fórmula de vender el Mundial de fútbol, todo esto si la consonancia del resto de actores del fútbol mundial, las respectivas Confederaciones y Federaciones.

Las distancias entre la FIFA y la UEFA no son nuevas. El Mundial de Clubes del pasado año ya fue una importante brecha entre ambos organismos. El europeo se negaba a la celebración de éste con tal formato, sobrecargando de manera mayúscula el calendario de los grandes clubes.

El colmo ha llegado con el descontrol vivido en el reciente Mundial, especialmente con la mancha generada por la expulsión y perdón a Balogun, tras una llamada telefónica del mismísimo Donald Trump, que terminó por desacreditar a Gianni Infantino con una decisión sin precedentes.

Así, desde Europa, a través de la UEFA, se ve a Nasser Al-Khelaifi como el perfil más apto para derrotar a Gianni Infantino, no solamente por su poder en el fútbol europeo a través de la EFC, sino también por ser el presidente de último campeón de Europa –dos años consecutivos– o su proximidad con Oriente Medio, especialmente Qatar.