Vota: ¿Debe abordar el Gobierno la avalancha migratoria en Ceuta como una emergencia nacional?
La Guardia Civil estima que más de 5.000 inmigrantes han entrado en Ceuta en las últimas 24 horas
La presión migratoria en Ceuta no para de crecer y la petición del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, de declarar la situación de emergencia de interés nacional, ha sido desestimada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que asegura que no es posible tomar esta medida. Hasta la fecha, han entrado más de 1.500 inmigrantes ilegales en los últimos 10 días a Ceuta, lo que corresponde al 2% de la población de la ciudad. ¿Debería considerarse esta situación como emergencia nacional?
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha informado de que no es posible declarar la situación de emergencia nacional, por una crisis migratoria, ya que esta sólo está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos. Interior ha asegurado que el Ejecutivo está reforzando los medios para hacer frente a la situación.