Avalancha migratoria en Ceuta: 1.500 ilegales entran a nado en 10 días, el equivalente al 2% de su población

La avalancha de inmigrantes ilegales que sufre Ceuta en los últimos días ha provocado una situación límite en cuanto a presión migratoria en la ciudad autónoma. El Gobierno central ha asegurado que no es posible atender a la petición del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de declarar la emergencia de interés nacional, aunque la población de Ceuta, que cuenta con un total de 84.208 habitantes censados, haya recibido en 10 días 1.500 inmigrantes, el equivalente a un millón de ilegales en toda España y al 2% de la población en la ciudad.

Según los datos facilitados por el presidente de Ceuta, la sobreocupación del área de menores es de un 2.400% y el número de inmigrantes ilegales que se encuentran fuera de los centros de estancia temporal para adultos es superior al número de inmigrantes que hay dentro de los mismos. La situación, tal y como ha asegurado Vivas, es de «absoluta emergencia humanitaria y social», motivo por el cual se ha pedido una actuación a través de un mando único que asegure una respuesta «enérgica, decidida e inmediata».

Las cifras oficiales incluyen más de 1.500 llegadas de inmigrantes en los últimos días y unas 300 personas que a diario consiguen entrar en Ceuta a través de la frontera. El Gobierno de Ceuta ha detallado que, sólo el miércoles, más de 800 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos y Argelia intentaron acceder de forma irregular a la ciudad autónoma, principalmente a nado.

La petición del Gobierno ceutí de declarar la emergencia nacional ha sido desestimada por el Ejecutivo central. El Ministerio del Interior ha informado de que no es posible activar la emergencia nacional por una crisis migratoria, ya que esta sólo está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos. Interior ha asegurado que el Ejecutivo está reforzando los medios para hacer frente a la situación y el ministro, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará a primera hora del viernes a la ciudad para seguir la evolución de la situación.

Vivas, en sendas entrevistas concedidas este jueves, ha asegurado que los flujos de entrada de inmigrantes ilegales son «diarios», con cifras que rondan las 300 personas en cada jornada y un total de 1.500 ilegales en los últimos 10 días. Estos números se pueden ver multiplicados, atendiendo a las últimas imágenes que llegan desde la frontera del Tarajal, recinto paralelo al espigón que separa Ceuta de Marruecos, donde cientos de marroquíes han entrado este jueves corriendo a territorio español tras alcanzar este lugar previamente a nado.

Sin emergencia nacional

El presidente de Ceuta, que pedía a primera hora la declaración de «emergencia nacional» que ha rechazado el Gobierno, alerta de una crisis que, «con esta magnitud y naturaleza», necesita de decisiones inmediatas por parte del Gobierno central para neutralizar la «presión migratoria constante» sobre una ciudad autónoma que es la única frontera terrestre y marítima, junto con Melilla, que tiene España –y Europa– con África.

«Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único», ha subrayado Juan Jesús Vivas este jueves, y añade que, en la última semana, «han entrado 1.500 personas», un dato que «significa el equivalente casi al 2% de toda la población de Ceuta».

El PP critica la gestión

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha acusado este jueves al Gobierno de Sánchez por su «dejación de funciones» ante la crisis migratoria de Ceuta que ha obligado al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a solicitar al Ejecutivo central la declaración de emergencia nacional.

En rueda de prensa en Génova, Tellado ha denunciado que el Gobierno «ha desatendido sus propias responsabilidades y el control de las fronteras de España» y asegura que «ha habido dejación de funciones por parte del Gobierno, y esa dejación tiene un coste enorme».

Tellado ha remarcado que es el Gobierno central, que preside Pedro Sánchez, el que tiene las competencias en inmigración, frente a lo que sucede en el caso de los incendios forestales. «Si no asume sus funciones, que deje paso a otro gobierno», ha lanzado Tellado. «Es evidente que lo que vive Ceuta es una crisis migratoria en toda regla», ha añadido, por lo que insta a Sánchez a actuar ante este «colapso».