La oferta con la que Infantino espera convencer a las 211 Federaciones para vender el Mundial

El Mundial quiere seguir evolucionando para que participen más selecciones en el futuro. En la última edición, hasta 48 países jugaron la Copa del Mundo y, ahora, el deseo de Gianni Infantino es que el número se amplíe hasta 64. Una ampliación que ha sacudido los cimientos del fútbol ante un calendario cada vez más exigente para los futbolistas. Aunque todo está en fase beta, no hay duda de que la FIFA quiere seguir adelante para que en 2030 pueda llevarse a cabo.

Para ello, Infantino anunció la intención de ampliar la financiación a más de 10.000 millones de dólares; incluso se baraja una inyección económica de empresas externas. En un largo comunicado donde se tipifican las propuestas, la FIFA invitará a terceros para realizar dichas inversiones y formar así la Fifa Fordward Enterprise (FFE). Sin embargo, un plan de tal envergadura no es tan sencillo de ejecutar.

Para ello debe ser aprobado por votación entre las 211 naciones que forman parte de la FIFA y la empresa que lideraría dicho organismo apunta a que sería Thrive Eternal. Una firma estadounidense de capital de riesgo fundada por Joshua Kushner, yerno de Donald Trump. En un comunicado filtrado por BBC Sport, Infantino tendría la obligación de controlar este proyecto sin la necesidad de ejercer como director ejecutivo.

En dicho proyecto, la FIFA asegura que aquellos terceros que se unan deberán hacerlo con un mínimo de 20 millones de dólares en un capital único. «El juego se ha convertido en un valor comercial extraordinario. Queremos que eso continúe porque enaltece todo el juego. Nuestro trabajo consiste en que el resto del fútbol crezca con él». Sin embargo, la UEFA no está muy por la labor de apoyar el proyecto.

La UEFA, en contra de la inversión privada

El primer ministro, Andy Burnham, ha criticado la propuesta de la FIFA por buscar inversión privada en sus competiciones: «Permítanme decirlo muy directamente. El fútbol no pertenece a los inversionistas. Pertenece a la gente que llena las gradas y que está en la línea de banda semana tras semana, llueva o truene».

«La Copa del Mundo no es un producto. Es la mayor competición deportiva del mundo, y nunca fue propiedad de nadie para venderla. Puedes presentarla como quieras. Una vez que hayas vendido una parte, te habrás vendido. El fútbol pertenece a los aficionados. Siempre ha sido así y siempre lo será», indicó en sus redes sociales.

Por contra, la FIFA explica que su nueva metodología de financiación es similar a la que utilizan otros organismos en otros deportes. Pero la UEFA explica que supondría poner en riesgo sus competiciones. Traspasa una línea de rectores del fútbol que nunca se deberían pasar. Nosotros nos lo tomamos muy en serio. Deberían hacerlo el resto de federaciones. El fútbol no es un bien que se pueda negociar, especialmente si no hay transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Nadie es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo así».

El objetivo de la FIFA es claro: generar más financiación para ampliar el número de equipos tanto en la Copa del Mundo como en la Copa Intercontinental. Aunque aún está por ver la reacción de las ligas, clubes, jugadores, federaciones y todos los afectados de lo que sería un cambio histórico en el deporte.