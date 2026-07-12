Infantino admite que la FIFA «debatirá» la opción de ampliar el Mundial a 64 equipos

Gianni Infantino, presidente de FIFA, ha admitido este domingo que «examinarán y debatirán» la opción de ampliar el Mundial a 64 Selecciones para la próxima edición de la Copa del Mundo en 2030. Una opción que causa bastante polémica entre los actores que conforman este deporte. Infantino ya ha dado el primer paso para que esto se haga realidad.

El Mundial 2026 ha sido el primero con 48 Selecciones. Una auténtica revolución con 104 partidos y un torneo que ha durado más de un mes. Ahora, si la ampliación a 64 equipos se produce, podríamos tener una Copa del Mundo que dure más aún y que tenga 24 partidos más que la actual. Una locura.

«Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar», señaló Infantino en declaraciones a Bluewin, que recoge el diario L’Equipe.

«Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando», añadió el presidente de la FIFA sobre el torneo, que este verano ha contado con la participación por primera vez de 48 selecciones, desde el inicio el 11 de junio hasta la final, prevista para el 19 de julio.

Por otro lado, algunas informaciones, como la que recoge el periodista Romain Molina, señalan que Infantino está decidido a presionar para ampliar el próximo Mundial de 2030 a 64 equipos en su objetivo de salir reelegido como presidente.