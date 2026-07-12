A la FIFA le sale de perlas su jugada con el cuadro del Mundial 2026

A la FIFA le ha salido de perlas su jugada con el cuadro del Mundial 2026. Las cuatro mejores selecciones del mundo, según el ranking de la propia organización, fueron colocadas en lados opuestos del cuadro si todas quedaban primeras en la fase de grupos. Los equipos hicieron los deberes y la semana que viene tendremos las mejores semifinales en toda la historia de la Copa del Mundo.

Por primera vez en toda la historia de los Mundiales, las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA serán las cuatro semifinalistas del torneo. La jugada del cuadro le ha salido perfecta a Infantino, que allá por el mes de noviembre, cuando se realizó el sorteo de esta edición, el condicionante impuesto es que las cuatro mejores selecciones tenían que ir por lados opuestos.

Las cuatro esquinas del cuadro del Mundial 2026 fueron reservadas para las cuatro mejores selecciones. Todo ello si las cuatro hacían sus deberes en la fase de grupos. Argentina, Inglaterra, España y Francia pasaron como primeras de grupo y cumplieron el primer objetivo del sueño de la FIFA.

A medida que han ido pasando las rondas, estas cuatro selecciones han cumplido con su papel de favoritas, sufriendo algunas más de lo debido, y han completado el cuadro ideal de la FIFA. Las cuatro mejores frente a frente en dos partidos que serán historia de la Copa del Mundo.

Francia, España, Inglaterra y Argentina: las mejores semifinales

Francia, número 1 del ranking FIFA, hizo los deberes ganando a Suecia, Paraguay y Marruecos sin prórroga en las eliminatorias. Ha ganado los seis partidos del torneo que ha disputado. Se medirá a España, tercera del ranking, que ha vencido a Austria, Portugal y Bélgica, también sin prórrogas. Ha ganado todos sus partidos menos un empate en su debut ante Cabo Verde.

La otra semifinal de este Mundial 2026 medirá a Argentina, número 2 del ranking, con Inglaterra, la cuarta mejor selección según la FIFA. La albiceleste ha ganado todos sus partidos, aunque en eliminatorias necesitó dos prórrogas para vencer a Suiza y Cabo Verde. También superó a Egipto con una remontada increíble.

Los ingleses, por su parte, han ganado todos sus partidos a excepción de un empate ante Ghana en la fase de grupos. En eliminatorias han logrado superar a RD Congo, México y Noruega, este último con prórroga.