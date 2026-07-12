Julián Álvarez se disfrazó de Messi para rescatar a Argentina en el 112 de un drama Mundial

Un golazo estratosférico de Julián Álvarez en el minuto 112, de los mejores del Mundial, salvó a Argentina de un drama descomunal ante una Suiza que jugó toda la prórroga con uno menos. La araña albiceleste logró derribar el muro suizo con un disparo milimétrico a la escuadra. Sacó toda su calidad para salvar a su Selección en un día en el que Messi no estuvo tan bien.

No fue Leo Messi el que salvó Argentina esta vez. Lleva dos Copas del Mundo consecutivas salvando a su Selección en todos los partidos. En este Mundia, el ’10’ había marcado en todos los partidos hasta que llegó Suiza. Y eso que empezó asistiendo a Mac Allister en el 1-0. Pero no tuvo su día. Estuvo errático y no le salieron las cosas.

Suiza empató el partido tras una segunda parte desastrosa de Argentina, luego se quedaron con uno menos tras la polémica expulsión de Embolo y afrontaron la prórroga con una defensa a ultranza. Un muro de varias capas.

Messi no pudo destruir el muro suizo y fue Julián Álvarez el que rescató a Argentina. Pedía a gritos Scaloni que algún otro jugador le sacase las castañas del fuego y lo hizo la araña, justo en su verano más movido. Un hachazo tremendo, un gol para la historia y un tanto que vale unas semifinales.

Julián ya es historia de Argentina. Sacó su magia y su calidad para hacer que la albiceleste pase de ronda en este Mundial. Dio la cara cuando más lo necesitaba su equipo y, sobre todo, sacó la varita cuando nadie era capaz de hacerlo. Evitó una tanda de penaltis que solamente Dios sabe qué destino tenía preparado.