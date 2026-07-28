El árbitro del Argentina-Suiza rompe su silencio y defiende la polémica expulsión de Embolo

La polémica arbitral en torno a la selección argentina durante el Mundial sigue generando debate más de una semana después de la conclusión del torneo. La IFAB, organismo encargado de regir las reglas de juego del fútbol, emitió un comunicado este martes en el que señalaba que el colegiado del Argentina-Suiza de cuartos de final se equivocó al aplicar el criterio de confusión de identidad del VAR para expulsar al suizo Embolo. El árbitro Joao Pinheiro no ha tardado en contradecir al IFAB, al dar por buena una decisión que se ha demostrado que era incorrecta.

El colegiado portugués ha explicado su visión de la jugada, a la postre decisiva para que Argentina acabara imponiéndose en la prórroga con un futbolista más. «Desde nuestra posición apreciamos que el jugador argentino (Paredes) hace una falta merecedora de tarjeta amarilla. El VAR nos avisa que no era falta. Analizamos la situación y vemos que, efectivamente, no era falta y que había una simulación. Resultó ser la segunda amarilla, pero si hubiera sido la primera la decisión era la misma», ha señalado Pinheiro semanas después de su actuación en el último duelo de los cuartos de final del Mundial.

El luso también ha defendido la introducción de nuevas modificaciones en el arbitraje por parte de FIFA, señalando que este supuesto de intervención del VAR que aplicó para expulsar a Embolo se incluyó para el Mundial 2026. «Fue una modificación que FIFA introdujo, como otras que han hecho buscando que mejora el juego. Algo que ha tenido un excelente impacto en los árbitros. Sinceramente, estas modificaciones han sido muy positivas», ha añadido al respecto Joao Pinheiro en una entrevista con el medio portugués Canal 11.

Pinheiro exculpa a Messi

El duelo entre Argentina y Suiza de cuartos de final del Mundial estuvo marcado por las protestas arbitrales por parte de ambos equipos, aunque las del combinado helvético se debieron a la polémica expulsión de Embolo. Otra de las imágenes que dejó el partido fue el encontronazo de Leo Messi con Joao Pinheiro. «No faltes el respeto. Yo te hablé bien, a mí háblame bien», espetó el ’10’ argentino al colegiado del encuentro. Pinheiro le ha restado importancia a este tenso intercambio entre ambos: «Al ser Messi tuvo más visibilidad, pero suele ocurrir. Con jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo estas situaciones se ven de diferente madera».

El árbitro portugués también ha justificado por que motivo Leo Messi no vio una cartulina amarilla por sus palabras hacia él. «Son diálogos sanos. No tenemos que amonestar por todo. Puede ser que él interpretara mal algo que le dije. Lo hablamos, nos entendimos y continuamos», ha aclarado. Leo Messi, por su parte, concluyó su participación en el Mundial sin recibir ninguna tarjeta amarilla en los ocho partidos que disputó. El ’10’ de la Albiceleste pudo ser expulsado en el debut ante Argelia por una dura entrada por detrás, pero ni siquiera fue amonestado.