El VAR aplicó una norma nueva en el Mundial para expulsar a Embolo contra Argentina

La victoria de Argentina ante Suiza vuelve a estar marcada por la polémica. La expulsión de Embolo marcó el partido. Los suizos terminaron muy enfadados con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro por esta acción. Porque en primera instancia, el colegiado había señalado falta de Leandro Paredes y amarilla para él, pero tras revisar la jugada en el monitor, Pinheiro cambió de opinión. El VAR aplicó una nueva norma estrenada en este Mundial para llamar al árbitro principal al monitor: la confusión de identidad.

De primeras, Pinheiro entiende que es Paredes el que derriba al delantero suizo y por eso pita falta y amarilla para el argentino. En esa amarilla está la clave, porque al mostrársela obliga a que se aplique el protocolo. Tras revisar las imágenes, el VAR llama al árbitro para que revise la acción por una posible confusión de identidad. Después de ver la jugada repetida, el portugués entiende que Embolo simula la falta para intentar engañarle y corrige su decisión.

No hay falta alguna de Paredes, ya que es Embolo el que se tira y golpea la pierna del jugador rival. Por tanto, Pinheiro anuló la amarilla al argentino y se la mostró al suizo por simular. El problema es que esa cartulina era la segunda y, por tanto, roja y expulsión, aplicando así la norma de la IFAB introducida en este Mundial en el protocolo del uso del VAR: «Se revisará la confusión de identidad si se ha sancionado con amarilla a un jugador, pero la infracción fue cometida por otro».

Un precedente en el Mundial

Existe un precedente en este Mundial en lo que a la aplicación de esta nueva norma se refiere. Fue en el Estados Unidos-Paraguay, aunque esta vez no supuso una expulsión. El árbitro del partido le mostró una amarilla a Tim Ream, del combinado americano, por una falta sobre Almirón. Tras revisar la acción, el VAR le llamó a capítulo.

Una vez vio la jugada repetida, el colegiado vio que había un engaño por parte del paraguayo y corrigió su decisión. Igual que ha pasado en el Argentina-Suiza, cambió la tarjeta de lado. Le quitó la amarilla al jugador estadounidense y se la mostró a Almirón. Pero como el extremo de Paraguay no tenía cartulina, no fue expulsado, como sí ocurrió con Embolo. Esta es una de las nuevas normas introducidas por la FIFA para este Mundial, pero la idea es mantenerla en el tiempo.