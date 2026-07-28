El Rayo, sin estadio a un mes de la Liga: perplejidad ante un nuevo capítulo de la guerra con la Comunidad

El Rayo Vallecano ha recibido «perplejo» la noticia del fin de la concesión por parte de la Comunidad de Madrid del estadio de Vallecas. Debido al mal estado de las instalaciones, tras una auditoría externa encargada por el Gobierno de la región, se ha procedido a extinguir cautelarmente esa concesión para acometer una serie de obras urgentes, que durarán de dos a seis meses. Más cerca de los dos que de los seis, apuntan desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. A falta de menos de un mes para el inicio de Liga y en plena campaña de renovación de abonos, el club se ve obligado a buscar un nuevo hogar mientras esas obras se ejecuten.

Desde la entidad no entienden cómo la Comunidad de Madrid toma esta determinación tras una auditoría que ha durado varios meses y cuya resolución podía haberse conocido antes. Piensan que es una medida para «acabar» con el Rayo y que va en línea con las últimas decisiones que se han tomado por parte del Ejecutivo regional en lo referente a la entidad franjirroja.

Se defienden señalando que hasta mayo, el estadio ha albergado partidos de Liga y de Conference League, pasando el filtro de la patronal y de UEFA. Además, de cara a la temporada que está por empezar, el estadio de Vallecas había pasado las inspecciones pertinentes por parte de la Liga y tenía el visto bueno para albergar los partidos del Rayo Vallecano en esta nueva temporada que está por empezar.

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid lo tienen claro: Vallecas es un riesgo. Lo es tanto en condiciones de seguridad como de salubridad. En un comunicado advierten que existe riesgo de contraer legionela en las instalaciones, que son de titularidad pública. Como propietario, el Gobierno de Ayuso considera que no tiene más remedio que intervenir para evitar problemas en un futuro.

Otro capítulo de la guerra Rayo-Comunidad

Esta intervención del Gobierno madrileño en Vallecas es un capítulo más en el conflicto que mantiene con el Rayo Vallecano en los últimos años. Recuerdan desde el Ejecutivo que el club, como adjudicatario de la concesión de las instalaciones, está obligado al mantenimiento de las mismas. En los últimos años, desde 2018 concretamente, la cantidad de dinero público destinado a la mejora y el acondicionamiento del estadio asciende a seis millones de euros.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha indicado que la concesión de Vallecas queda extinguida debido al «incumplimiento» reiterado por parte del club. Una concesión que ha sido suspendida de forma cautelar y que desde el Gobierno de Madrid quieren renovar, dejando ya claro que no necesariamente iría a parar al Rayo.

Por su parte, la respuesta de la entidad franjirroja respecto a esta cuestión es clara. Muestran «tranquilidad» respecto a las decisiones tomadas por el Ejecutivo y afirman que una concesión no se puede revocar tan fácilmente. Cabe recordar que el club tiene concedida la explotación del estadio hasta 2039 y que en los planes del Gobierno está una reforma integral de las instalaciones antes de 2030, en la que prevén gastarse 60 millones de euros.