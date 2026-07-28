La Complutense pide 113.000 € de indemnización a Begoña Gómez por el software de su cátedra

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pedido este martes que, en el caso de que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez, sean condenadas por malversación, indemnicen a la Universidad con 113.509,32 euros de forma solidaria como concepto de responsabilidad civil.

La Complutense ha hecho este planteamiento en el escrito de conclusiones presentado de cara al juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid por tráfico de influencias y malversación. La institución académica cifra en esta cantidad el coste del desarrollo del software que se usaría en la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez y que, según la instrucción judicial, habría sido destinado a fines privados.

La Universidad, que ejerce la acción civil como perjudicada, aspira además a que se le restituya la titularidad y control del software, «así como de cuantos elementos, soportes, dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas, derechos de explotación o cualesquiera otros activos materiales o inmateriales vinculados al mismo obren en poder de las personas que resulten condenadas».

13 años de prisión

Este mismo lunes, la acusación popular que lidera Hazte Oír ha pedido 13 años de prisión para Begoña Gómez, y que el jefe del Ejecutivo preste declaración como testigo de cara al juicio contra ella y su asesora. Así lo ha solicitado la asociación en un escrito en el que achacan a Gómez dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias. Respecto a Álvarez, piden seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación «en concepto de cooperadora necesaria».

En un primer momento, la acusación popular pedía 24 años de prisión para Gómez y 22 para su asesora, pero el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, emplazó a las partes para que presentasen nuevos escritos con sus peticiones de cara al juicio con jurado después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a la esposa de Sánchez.