El juicio a Begoña Gómez será en 2027 e impactará de lleno en los cálculos electorales de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que las elecciones generales se celebrarán en 2027 y no antes, pero en su cálculo electoral ha impactado de lleno la fecha del juicio a su esposa, Begoña Gómez. Fuentes de la Audiencia Provincial de Madrid han asegurado a OKDIARIO que el juicio no se celebrará en ningún caso antes de 2027.

Begoña Gómez, que será juzgada por un tribunal popular, tendrá que esperar a que se den una serie de pasos que son obligatorios y que requieren varios meses hasta ser completados. A todo ello hay que sumar los tiempos de espera y el colapso judicial, que afecta a la Audiencia Provincial de Madrid.

Jugando con esos tiempos, jueces, abogados y personal de la Administración de Justicia consultados por este periódico coinciden en que el juicio no se celebrará en ningún caso antes de 2027. A partir de ahí, algunos señalan la primavera y otros incluso el verano de 2027 como fecha más probable de celebración.

El primer dilema de Sánchez ahora consiste en decidir si quiere concurrir a unas elecciones generales antes o después de que su esposa se siente en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular. El presidente, que tiene la potestad de decidir la fecha electoral, tendrá también que tener en cuenta en sus cálculos electorales que, si alarga la legislatura hasta el verano, es muy probable que el juicio se haya celebrado con anterioridad o, incluso, que pueda solaparse con el periodo electoral.

Si la decisión de Sánchez consiste en adelantar las elecciones, para evitar que coincidan con el juicio de Begoña Gómez, eso puede implicar un adelanto técnico y una disolución de las Cámaras después de las vacaciones de verano, para intentar llevar los comicios a principios de 2027.

Pero Pedro Sánchez puede también esperar a conocer cómo se van celebrando las distintas etapas en el proceso y aguantar al frente del Ejecutivo, como era su intención, hasta que se tengan más certezas en las fechas y los plazos judiciales.

En su entorno aseguran que el presidente del Gobierno no va a adelantar en ningún caso a finales de 2026 las elecciones, pero si los suyos se han venido mostrando firmes hasta hace poco en su convicción de que Sánchez apurará la disolución de las Cortes Generales, ahora no descartan que las elecciones se celebren a principios de 2027, incluso en primavera. En este caso, argumentan, «sería un adelanto técnico, meramente», por lo que entienden que se estaría cumpliendo el calendario anunciado y defendido por Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura.