Moncloa también rabia contra la Audiencia por ratificar el juicio a Begoña Gómez: «Es una causa política»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha estallado contra la decisión de la Audiencia de Madrid que avala el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del líder socialista, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos tras la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. «Se trata de una causa política», aseguran este jueves fuentes de La Moncloa.

Desde el Ejecutivo socialista insisten en que la decisión «tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente». Por todo ello, fuentes del Gobierno apuntan que «todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política». «Begoña Gómez es inocente», subraya Moncloa.

Por su parte, el PSOE se ha posicionado en la misma línea que La Moncloa. Desde el partido con sede en la madrileña calle de Ferraz existe «mucho ruido, pocas pruebas».

Fuentes socialistas trasladan que «el relato se sigue desmoronando» después de que los delitos por los que se ha procesado a Begoña Gómez hayan pasado de cinco a dos delitos. «Han caído acusaciones que durante meses ocuparon portadas, también la retirada del pasaporte, y la propia Fiscalía sigue solicitando la absolución», apostillan desde el PSOE.

A su vez, los socialistas se jactan de que Begoña Gómez «ha dado la cara» y ha acudido a todas las citaciones judiciales en las que se ha solicitado su presencia y rechazan que haya existido «el menor riesgo de fuga»: «La retirada del pasaporte fue una medida desproporcionada que hoy ha quedado sin efecto».

Además, a los socialistas les «resulta llamativo» que esta decisión de la Audiencia de Madrid haya llegado «precisamente el mismo día» que se ha anunciado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno para lograr los siete votos de Junts en la investidura de Sánchez. «Cada uno sacará sus conclusiones», indican desde Ferraz.

La Audiencia avala a Peinado

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este jueves la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra la mujer de Pedro Sánchez.

El tribunal, sin embargo, ha retirado del procedimiento dos delitos: uno de corrupción en los negocios y otro de apropiación indebida. Por tanto, la mujer del presidente tendrá que afrontar en el juicio los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

A su vez, la Audiencia de Madrid ha apartado de esta vía al empresario Juan Carlos Barrabés. De este modo, la causa se limita a la imputación de la asesora de Begoña, Cristina Álvarez, y la esposa del presidente del Gobierno.

En ese mismo sentido, se han retirado las medidas cautelares personales que se habían impuesto sobre las dos investigadas, es decir, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Los indicios contra Begoña

La Audiencia ha detallado los indicios recabados por el instructor. Sobre el tráfico de influencias, recuerda que este delito se articula en torno a la «presión moral eficiente; obtención de una resolución; búsqueda de beneficio directo o indirecto».

El tribunal sostiene que resulta «perfectamente verosímil» que la investigada «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno» para conseguir la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora.

En cuanto a la malversación, el auto detalla que Indra aportó 128.442 euros, Telefónica, 50.000 euros y Google, 110.000 euros. A ello se suma un gasto asumido por la UCM de 108.765,79 euros. La Sala considera indiciariamente acreditado que Begoña Gómez transfirió el software desarrollado en el marco universitario a una sociedad propia, Transforma TSC S.L., constituida el 21 de noviembre de 2023.