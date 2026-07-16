Sánchez quiere ir ahora a la final del Mundial y pasear a Begoña Gómez por Nueva York una vez recuperado el pasaporte

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere ahora ir a la final del Mundial con Begoña Gómez y pasearla por Nueva York una vez la Audiencia de Madrid ha levantado a su esposa las medidas cautelares, entre ellas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Según ha podido saber OKDIARIO, Sánchez ha comentado a sus colaboradores que quiere asistir en el palco a la gran final del Mundial de fútbol que se celebra el domingo entre España y Argentina. La Audiencia de Madrid ha levantado hoy las medidas cautelares a Begoña Gómez, pero ha confirmado su procesamiento por dos delitos: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por los que podría ser condenada, incluso, a ocho años de prisión.

De llevarla a Nueva York, Sánchez estaría exhibiendo sin rubor a su procesada esposa horas después de confirmarse que un jurado popular la juzgará. Sánchez sentaría a Begoña Gómez en el mismo palco que los Reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La Familia Real al completo ha confirmado su asistencia a la final del Mundial. En el palco estará presente, también, entre otros, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según ha podido saber OKDIARIO, Sánchez tenía decidido hasta este mediodía no viajar a Nueva York, pero ha cambiado de opinión en cuanto ha salido la resolución de la Audiencia de Madrid. A esta hora de la noche, OKDIARIO puede confirmar que el presidente ha manifestado a sus colaboradores su repentino deseo de ir, por lo que la maquinaria logística de Moncloa se habría puesto en marcha para tenerlo todo dispuesto y viajar con Begoña Gómez el fin de semana.

La mujer de Sánchez ha recuperado ya su pasaporte, que estaba custodiado en el juzgado 41 de Plaza de Castilla por el juez Peinado. El magistrado había solicitado que justificara que lo usó la semana pasada adecuadamente para asistir a la graduación de su hija en Bristol (Reino Unido). Su abogado defensor recurrió la providencia de Peinado, que, en cualquier caso, está por resolver.

Al banquillo

Begoña Gómez es la primera mujer de un presidente del Gobierno en España en terminar en el banquillo de los acusados. La decisión es otro mazazo familiar más para Sánchez. Esta semana, la Audiencia de Badajoz ha condenado a su hermano David a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en el caso de su enchufe, a medida, en la Diputación de Badajoz.

Con este panorama familiar y judicial y el chorreo constante de noticias en la prensa internacional sobre la corrupción que enfanga a su Gobierno y al PSOE, Sánchez pretende exhibir a Begoña Gómez en un acontecimiento de alcance mundial con cientos de millones de personas siguiéndolo en directo.

Su repentino interés por la selección española de fútbol en esta final del Mundial frente a la Argentina de Messi contrasta con su actitud, hasta ahora, en el torneo. Sánchez no recibió a la selección antes de viajar al Mundial, como es tradicional. Tampoco ha asistido a ningún partido. El martes sí acudió a París a la Fiesta Nacional de Francia, horas antes del España-Francia de semifinales. Derrotados los franceses, Sánchez se subió al carro ganador del equipo de Luis de la Fuente con un tuit: «Espectacular, ¡a la final! Una vez más, la Selección Española nos hace soñar. ¡Vamos, España!».

La Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto este jueves que el procedimiento del Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez continúe únicamente por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, este último el que acarrea la pena más severa, con un máximo legal de hasta 8 años de prisión en su modalidad agravada.

El delito de malversación, tipificado en el artículo 432 bis del Código Penal, es el que conlleva mayor riesgo penal para la esposa de Pedro Sánchez. Su modalidad agravada, aplicable cuando el perjuicio supera los 50.000 euros, prevé penas de 4 a 8 años de prisión. Por encima de 250.000 euros, la pena se impone en su mitad superior.