Negreira multiplicó por 40 la facturación de su empresa bajo el mandato de Nuñez en el Barça

Pasan los meses, pasan los años, pero el caso Negreira sigue dejando titulares y nuevas informaciones que no hacen más que aumentar la mancha del FC Barcelona en el fútbol español. Lo último es gracias a la obtención completa del registro mercantil de DASNIL-95, la primera empresa con la que José María Enríquez Negreira comenzó a facturar gracias al Barça, el mismo con el que multiplicó por 40 su facturación bajo el mandato de José Luis Núñez, con el que comenzó todo…

Hasta ahora no se conocían los detalles sobre las cuentas de Negreira y la empresa con la que facturaba todo en el periodo anterior a 2001. Y es que DASNIL-95, en su primeros cinco años desde su creación, pasó de facturar 1,3 millones de pesetas (algo más de 6.000 euros por aquella época) a 51,7 millones (lo que serían actualmente más de 300.000 euros), todo esto contando con un único empleado durante todo este tiempo. En cinco años multiplicó por 40 la facturación.

Son cantidades completamente desorbitadas para la época, si ya de por sí 300.000 euros es una cantidad da facturación elevada en estos momentos, en el inicio del presente siglo suponía una cifra prohibitiva para infinidad de empresas.

Pero la historia no queda ahí. Otro dato curioso, que desvelan Fútbolgate, son las participaciones sociales de DASNIL-95. La empresa de Enríquez Negreira pasó de 500 a 6.000 participaciones sociales entre 1998 y 1999, aunque no existe registro que acredite tal cosa: «Las actas del registro mercantil no reflejan el acuerdo de ampliación de capital que habría dado lugar a ese incremento, ni ofrecen información adicional sobre los motivos de esa modificación».

Por otro lado, la primera empresa de Enríquez Negreira vivió durante aquellos años diversos cambios en su actividad. Cuando ésta fue constituida, «la sociedad tenía como objeto social el comercio de productos alimentarios». Fue años más tarde cuando lo modificó para que su objeto fuera la «prestación de servicios de publicidad».

Cabe recordar que vínculo que comenzó inicialmente con Nuñez estaba ligado a productos que el club compraba como regalos a los árbitros, algo muy habitual en la época, situación que ya era público. Desde Fútbolgate señalan que sería Joan Gaspart «quien cambió los productos comerciales por los informes arbitrales.

El vídeo publicado por Fútbolgate destaca que entre 1993 y 2001 el Barcelona logró ganar cuatro ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España, títulos durante los que Núñez ya venía pagando al vicepresidente de los árbitros pero que cuestionan: «¿No sería legítimo que la prensa dedicara más tiempo a investigar esos años?».

«Albert Perrin, exvicepresidente del Barcelona durante la época de Laporta, también confirmó que los pagos venían de la época de Josep Lluís Núñez. Josep Lluís Núñez fue, probablemente, el cerebro de este sofisticado sistema de influencia», destacan, concluyendo que «cada nuevo documento y testimonio obliga a replantear el alcance temporal del caso» y que «hasta ahora la atención se ha centrado en los 17 años de pagos acreditados, pero las últimas declaraciones y los nuevos indicios apuntan a que la relación entre el FC Barcelona y el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros podría remontarse a los años 90, durante la presidencia de Josep Lluís Núñez».