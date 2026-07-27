El Barcelona intenta intimidar a través de un burofax a la web ‘NegreiraGate’ para silenciar su corrupción

El Barcelona sigue utilizando la intimidación y las amenazas para intentar silenciar el caso de corrupción más grave que se ha producido en la historia del fútbol español. El ‘caso Negreira’ sigue más vivo que nunca, la instrucción sigue en marcha y las pruebas se siguen recolectando. El club blaugrana es consciente de que, al igual que el Real Madrid, hay otra serie de personas que están haciendo todo lo posible para que se haga justicia con una labor de investigación brillante.

Este es el caso de la web ‘NegreiraGate’, creada en la primavera de 2025 con el objetivo de sacar a la luz todas las informaciones relacionadas con el ‘caso Negreira’ y denunciarlo ante organismos como la RFEF, UEFA o FIFA. Esta página web es el resultado de la iniciativa, el rigor profesional y la labor sostenida del Letrado Juan Luis Martín de Pozuelo Genís, en colaboración con el canal de YouTube dirigido por Ricardo Ramos Neira.

Pues bien, esta web ha sido amenazada en los últimos días por el Barcelona. El pasado 16 de julio recibieron un burofax de la entidad catalana para advertirles que si siguen publicando documentación y llevando a cabo denuncias ante los organismos federativos en el marco del ‘caso Negreira’, serán denunciados.

Esas son las maneras de actuar del Barcelona para intentar silenciar a todas aquellas personas que se están moviendo para que se haga justicia en el fútbol español con un caso de corrupción que ha manchado nuestro deporte y que ha traspasado fronteras.

La amenaza del Barcelona vía burofax

«El FC Barcelona, investigado por corrupción deportiva continuada, ha enviado un burofax a ‘NegreiraGate’ exigiendo la retirada de documentos que, sin embargo, ya habían sido publicados —en todo o en parte— por El Mundo, La Vanguardia, Cadena SER, laSexta, The Objective, Infobae, Marca, Fútbolgate y OKDiario, entre otros. Es cierto que algunos fragmentos concretos de ciertos documentos no habían sido difundidos previamente por otros medios, pero el grueso de la información ya era de dominio público», explica esta web tras recibir la denuncia de la entidad blaugrana.

«El burofax, con número de referencia 171256341 y admitido el 16 de julio de 2026 a las 13:41 horas, fue remitido por el bufete de abogados del FC Barcelona. En él, el club nos requiere para que cesemos «inmediatamente cualquier nueva filtración, difusión, remisión, reproducción, incorporación a escritos, comunicación institucional, entrega a terceros o utilización extraprocesal de documentos, informes, atestados, resoluciones o cualesquiera otros contenidos procedentes de dichas actuaciones penales reservadas»», explica ‘NegreiraGate’.

«El escrito menciona específicamente la denuncia presentada el 13 de abril de 2026 ante los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA, a la que se adjuntaron atestados de la Guardia Civil, informes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria. También señala que dichos documentos están publicados en negreiragate.com y nos exige su retirada inmediata», añade esta web.

«El requerimiento se ampara en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la reserva de las diligencias sumariales, y advierte de posibles responsabilidades legales en los órdenes procesal, civil, penal y administrativo. Además, exige que nos abstengamos de utilizar la documentación «ante la UEFA, ante cualquier federación, organismo deportivo, autoridad administrativa, medio de comunicación, red social, plataforma digital, tercero particular o entidad pública o privada»», insiste este escrito.

«En caso de no cumplir, el FC Barcelona «se reserva expresamente el ejercicio de cuantas acciones judiciales y extrajudiciales le asistan en Derecho»», culmina ‘NegreiraGate’ confirmando la amenaza del club azulgrana.