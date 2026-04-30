Nace la web que recopila el caso Negreira al completo

Nace la web que recoge el caso Negreira al completo. Negreira Gate es la página en la que puedes consultar todo lo que debes saber sobre el mayor escándalo de la historia del fútbol español. En este portal se pueden ver la cronología completa de los hechos, artículos, documentos y vídeos sobre un caso que tres años después sigue en proceso de instrucción, que se extenderá hasta septiembre de 2026 por orden de la jueza Alejandra Lima, titular del Juzgado de Instrucción n.º 13 de Barcelona.

«El caso de corrupción arbitral que sacudió el fútbol español. Entre 2001 y 2018, el FC Barcelona pagó 8,4 millones de euros a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF», se puede leer en el encabezado de la página web Negreira Gate, en la que se hace una recopilación informativa sobre el caso Negreira basada en fuentes y materiales públicos.

La web que recopila todo el caso Negreira

En Negreira Gate, las personas que quieran informarse sobre el mayor escándalo de la historia del fútbol español podrán acceder a todo tipo de documentos oficiales, artículos publicados al respecto y los vídeos informativos sobre un caso que sigue en proceso de instrucción, que se alargará hasta el mes de septiembre del año 2026.

Alejandra Lima, titular del Juzgado de Instrucción n.º 13 de Barcelona, es la juez que está llevando a cabo este proceso tras sustituir el pasado 15 de enero de 2025 al juez Aguirre. La instrucción de este caso arrancó con la jueza Silvia López, que fue la primera magistrada que investiga un caso que estalló el 15 de febrero de 2023.

El Barcelona centra el foco de los investigados, ya que el club sigue imputado como persona jurídica por presunta corrupción deportiva. Este es el gran tema dentro de un caso en el que también siguen bajo investigación los ex presidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. Joan Laporta fue excluido de la causa por parte de la Audiencia de Barcelona porque los pagos durante su primer mandato se consideraron prescritos. Lógicamente, José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero, también están entre los investigados.

El informe del Real Madrid a la UEFA y FIFA

El Real Madrid prepara un informe arbitral para la UEFA y FIFA. El club blanco está elaborando un informe detallado sobre los arbitrajes que está padeciendo en España en los últimos años. El mensaje del club señala directamente a un estamento arbitral que ha condicionado la Liga española con sus decisiones en los últimos tiempos, especialmente desde que estallase el caso Negreira. Estos documentos se están preparando para su envío inminente, según publicamos hace unas semanas en OKDIARIO.