Los papeles del ‘caso Negreira’: «corrupción deportiva», sistema arbitral «pervertido» y «raigambre delictiva»

Xabier Estrada Fernández ha hecho públicas unas alegaciones del Real Madrid en el ‘caso Negreira’ tras la petición del club blanco de ampliar la instrucción por los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira durante casi 20 años. En estos papeles se habla de «corrupción deportiva», un sistema arbitral «pervertido» y de «raigambre delictiva». Todo mientras se sigue investigando un caso que es el mayor escándalo en la historia del fútbol español.

El ex árbitro Xabier Estrada Fernández ha hecho una actualización sobre el ‘caso Negreira’ tras publicar en su cuenta oficial de las redes sociales un par de extractos en los que se pueden leer un par de párrafos contundentes sobre las alegaciones hechas por el Real Madrid en el caso que investiga al Barcelona por los pagos de entre 7,3 y 8,4 millones de euros que realizó al club culé a José María Enríquez Negreira entre los años 2001 y 2018.

«Caso Negreira: El juez lo deja claro: hay indicios de corrupción deportiva, el sistema arbitral estaba ‘pervertido’ y los millones pagados no tienen justificación», ha escrito el ex árbitro en su perfil oficial de las redes sociales en un mensaje en el que también deja claro que «por esto el caso Negreira se prorroga porque aún hay mucho por investigar».

🚨CAS NEGREIRA!!!

El jutjat ho deixa clar: 👉 Hi ha indicis de corrupció esportiva

👉 El sistema arbitral estava “pervertit”

👉 Els milions pagats no tenen justificació I per això el cas Negreira es prorroga perquè encara hi ha molt per investigar. Algú encara dirà que… pic.twitter.com/lLA13LiCLG — Xavi Estrada Fernàndez (@XavierEstradaF1) April 16, 2026

La corrupción deportiva en el ‘caso Negreira’

Xabier Estrada Fernández añade dos extractos en su mensaje con dos párrafos contundentes sobre las alegaciones del Real Madrid tras la petición del club blanco de ampliar la causa que investiga al Barcelona por los pagos millonarios al número 2 de los árbitros durante casi dos décadas.

«La tónica general en las declaraciones de los árbitros y exárbitros fue que el sistema de control y evaluación del desempeño de los árbitros, en el que el señor Enríquez Negreira tenía protagonismo especial, era arbitrario y estaba pervertido, dependiendo la promoción y carrera profesional de los árbitros de la mera voluntad de los responsables del CTA», se puede leer en el primer auto publicado por el ex árbitro.

También se añade otro párrafo demoledor en el que se habla de un comportamiento continuado de corrupción deportiva. «Ciertamente, los elementos incriminatorios que ya existían al dictarse el Auto de 14/3/2024 (los pagos millonarios del F.C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y su absoluta ausencia de justificación, entre otros muchos), más otros diversos adicionales que se han sumado a medida que la investigación policial avanzaba, justifican sobradamente la continuación del presente procedimiento por los trámites del Procedimiento Abreviado, y permiten sin duda enunciar un comportamiento continuado de corrupción deportiva, de raigambre delictiva y achacable a todos los investigados».