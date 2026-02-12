El antimadridista Évole blanquea el ‘caso Negreira’: «Es una bola que hace el madridismo»

El antimadridista Jordi Évole ha defendido que el caso Negreira es únicamente «un chiringuito» de una «gente» que montó «con el Barcelona» y que «se está haciendo una bola muy gorda» de este tema porque «al madridismo le interesa cambiar el relato». Al periodista, tan preocupado en otras ocasiones por la corrupción, le parece poca cosa (y «una bola muy gorda») el mayor escándalo futbolístico de las últimas décadas.

«Se está haciendo una bola muy gorda de algo que al madridismo, particularmente al madridismo, le interesa para cambiar el relato de lo que han sido las ayudas al arbitraje del fútbol español», ha dicho Jordi Évole, reconocido culé y antimadridista. Así, para el periodista de La Sexta, el caso Negreira se remite a eso, únicamente a algo que al madridismo le interesa porque, según él, el Madrid fue beneficiado por los árbitros y esto le sirve para esconderlo.

«Negreira para mí es un escándalo de una gente que se montó un chiringuito con el Barcelona, pero no para influir en los arbitrajes», añadió Jordi Évole en una charla con José Ramón de la Morena. El catalán cree que «de ahí sucaban (se lo llevaban) varios directivos» y que Negreira «no era el tío más importante del colegio de árbitros o al menos lo que se me ha explicado».

En una defensa total de su Barcelona, Évole, tan preocupado por la limpieza en la política, mira para otro lado con la limpieza deportiva. Cabe recordar que el caso Negreira, que el periodista considera que es algo que el madridismo hace una «bola» para ocultar otras cosas, es el pago de millones y millones de euros por parte del Barcelona al número dos de los árbitros españoles y durante más de tres lustros.

«Aquí hay muchos intereses para que ese caso enturbie una época», continuó Jordi Évole en esa entrevista con José Ramón de la Morena. «Que me digan a mí que los títulos de Guardiola en la época de Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Víctor Valdés… que te digan que esos títulos se han ganado de forma irregular, venga, hombre, ya te hubiese gustado a ti tener ese equipo y no lo vas a tener, eso no lo vamos a volver a ver», finalizó Évole.