El ‘visionario’ Évole pidió una calle para Cerdán como político ejemplar: «Es el español medio»

El periodista Jordi Évole, icono mediático de la izquierda y de la extrema izquierda, el mismo que dio blanqueante voz en un documental al sanguinario terrorista Josu Ternera, pidió también que se le dedicara una calle en Barcelona a Santos Cerdán. Lo solicitó públicamente en noviembre de 2023 y lo dejó por escrito, en una columna que firmó en La Vanguardia. Argumentó que era de justicia otorgarle una calle en la Ciudad Condal porque –rubricó– nadie como Cerdán había hecho tanto y con tan elogiable política para tender puentes entre el PSOE y el independentismo [subversivo]. Ahora, año y medio después y en plena honda expansiva por el informe de la UCO, lejos de rectificar, Évole dice que volvería a escribir lo mismo.

Las loas de Évole a Santos Cerdán fueron apoteósicas. Así se expresaba en aquella columna que ahora persigue a esta particular musa del sanchismo y de la extrema izquierda, incluida la proetarra: «Si los catalanes tenemos memoria y somos justos, algún día en una ciudad catalana podremos caminar por la calle Santos Cerdán».

Y remachaba a continuación sobre la mano derecha de Sánchez descabalgada por la corrupción al desnudo: «Tiene cara de eso que en las encuestas llaman el español medio, cara de levantarse temprano y coger el autobús para ir a la Seat. Si dejan trabajar a políticos como Cerdán, la sangre no llegara al río. A Sánchez le digo una cosa, si llega a formar Gobierno no le haga ministro, no le haga esa putada».

El informe de la UCO ha destapado que, en la práctica, el poder del que ha disfrutado Cerdán gracias a Sánchez en nada tiene que envidiar al de un ministro. De hecho, ha sido superior. Negociador personal del presidente Pedro Sánchez en el extranjero ante el prófugo Puigdemont, hacedor y deshacedor de listas electorales como firme ejecutor de las particulares purgas del «puto amo» entre sus filas, pieza clave en el trasiego de las mordidas destapadas por la UCO en delictiva sociedad con Ábalos y Koldo…

Esta misma semana, en la Ser, otro icono mediático de la izquierda en el poder, Carles Francino, recibía a Évole para darle la oportunidad de explicarse y minimizar aquella columna-loa que dedicó a Cerdán hace un par de años. En tono distendido. Évole ha optado por el sostenella y no enmendalla. «Lo volvería a escribir», le ha dicho a Francino a micrófono abierto.

Jordi Évole insiste, pese a lo destapado por la UCO, en que la corrupción no mancha lo que para él es un ejemplar ejercicio de la política por parte de Santos Cerdán: haber logrado cerrar los pactos del PSOE con el independentismo subversivo y con los herederos de ETA para que Pedro Sánchez se mantuviera en el poder, indultos y amnistía mediante.

«Como catalán y español estuve muy agradecido por ese pacto. Aquí hubo unos años de tensión insostenible. Se logró el pacto, por una aritmética electoral muy curiosa, pero se logró. Esos días vi el nombre de Santos Cerdán entre los que habían sido los posibilitadores del acuerdo. Hable con él, me contó cosas, y escribí lo que escribí». Sostenella y no enmendalla. Jordi Évole se explica, no se arrepiente. Cerdán, su «español medio» tornado en político ejemplar.