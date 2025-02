Évole blanquea a Fernando Simón y a Salvador Illa: «La labor de Ábalos durante la pandemia fue correcta»

El domingo 16 de febrero Lo de Évole entrevistó a Fernando Simón, cinco años después del estallido de la pandemia del Covid. El director del CAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) estuvo acompañado por Salvador Illa, ministro de Sanidad en 2020 y ahora actual presidente de la Generalitat de Catalunya. Fue un programa dedicado a blanquear la labor de Simón e Illa durante el confinamiento. No se habló de cuando el epidemiólogo restó importancia al coronavirus o de muchas de las decisiones que tomó el Gobierno en aquella época. Ni rastro de análisis profundo o autocrítica.

Fernando Simón fue el protagonista, el domingo 16 de febrero del programa Lo de Évole en laSexta. El director del CAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) habló con Jordi Évole cinco años después del estallido de la pandemia del Covid. Cuando se le preguntó sobre el impacto que tuvo para él la gestión de esta crisis, el epidemiólogo respondió: «Me gustaría definirlo como eficiencia, pero me sale tristeza».

Para Simón, en España se hizo todo bien y hemos aprendido de la pandemia por lo que aprovechó para criticar a EEUU y a Donald Trump por la decisión de sacar al país de la OMS.

Al ser preguntado por su salud, el epidemiólogo dijo: «Estoy bien, relativamente. He estado de baja por problemas de salud pero estoy bien. Las cosas han cambiado mucho, ya no hay el estrés de la época de la pandemia. No soy un buen paciente, no tengo paciencia».

Simón desmintió la existencia de una «solicitud sólida» del PSOE para liderar la Comunidad de Madrid. «Los partidos con los que tengo más relación, son los que están ahora en el gobierno, pero ahora mismo mi intención no es esa» , dijo el director del CAES, además de hablar de «barro sucio» durante la tragedia del Covid: «He sido testigos de mentiras flagrantes».

Fernando Simón: «Me pidieron participar en un programa para cantar»

Simón dijo que, hoy por hoy, agradece que cada vez le reconozca menos gente por la calle pero que en su momento de mayor popularidad le llegaron a hacer «propuestas muy locas»: «Un programa que me pidió que fuera a cantar. Un programa de televisión de prime time y yo con esta voz».

La manipulación de Évole

Évole no cuestionó a su invitado ni le preguntó por el inicio de la pandemia cuando Simón aseguraba públicamente que sólo habría «casos aislados» de coronavirus. Sin embargo, el presentador sí quiso profundizar en la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid.

«Nos hubiese gustado contar en este programa con la presidenta de la comunidad de Madrid para que nos diese su opinión, una invitación que la presidenta ha rechazado en varias ocasiones cuando se la ha hecho este programa», dijo Évole, quien aprovechó (tanto él como Simón) para criticar Ayuso.

Salvador Illa, invitado sorpresa

El que sí que acudió fue Salvador Illa – que se incorporó a la conversación para sorpresa de Simón- recordando su etapa de ministro de Sanidad cuando estalló la pandemia. El científico habló así del actual presidente de la Generalitat de Catalunya: «Illa demuestra que lo de que todos los políticos son iguales no tiene base. Es una excelente persona y un buen amigo».

Ambos recordaron lo peor de la pandemia. «Para mí lo más duro es cuando llegamos a los 1.000 muertos en un día. Fue una sensación de mira que estamos haciendo cosas, duras y de gran impacto. Que están teniendo efecto, pero eso se ve más tarde. Pero, aún así, tenemos 1.000 muertos», contó Fernando Simón.

Illa y Simón intentaron justificar sus primeros pasos en la pandemia (cuando restaron importancia al virus) asegurando que «en aquel momento no podíamos hacer otra cosa».

Illa: «Las decisiones de Ábalos fueron correctas»

Évole preguntó a Illa sobre el Caso Koldo y la trama de corrupción con la venta de mascarillas y el político respondió: «Todo esto me ha decepcionado y hay que llegar hasta al final. Ábalos no me pidió que me reuniera con Koldo García. Coincidí brevemente con él y le dije que hablara con mi gabinete. Había mucha gente que ofertaba en ese momento y nos reuníamos con ellos. Si hubiera sospechado algo, hubiera hecho algo».

Sobre José Luis Ábalos, ministro de Transportes durante la pandemia, Illa dijo: «La labor de Ábalos fue correcta. Me he llevado una decepción con todo lo que he visto. Las decisiones que tomaba eran correctas. No había nada que me hiciera pensar todo lo que se ha demostrado después».