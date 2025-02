Fernando Simón presume de «eficacia» con el Covid: predijo «casos aislados» y acabaron muriendo 131.000

El 31 de enero de 2020, con el letal Covid contagiando masivamente en el mundo desde hacía semanas, el jefe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pronosticó que en España sólo iban a producirse «algún caso, como mucho». En China la mortandad hacía meses que avanzaba con fuerza. Ese mismo 31 de enero, en Italia la pandemia ya había aflorado. En España, el pronóstico de Fernando Simón se confirmó en estrépito desacierto en cuestión de días. Nuestro país acumuló más de 131.000 muertos por la pandemia del Covid en los tres años que se extendió, de 2020 a 2023. Ahora, cinco años después, Fernando Simón presume de «eficacia» sin rubor alguno. Es lo que ha contestado al ser preguntado por Évole en la entrevista-masaje que le ha dedicado en La Sexta, donde Simón ha aprovechado para criticar la gestión de la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid, abonando así el arma arrojadiza cultivada por el PSOE contra Isabel Díaz Ayuso.

En Fernando Simón no ha habido ni mea culpa ni reproche alguno a la imprevisión del Gobierno de Sánchez, a quien le correspondía hacer frente con previsión a la pandemia, que llegó a España con un desabastecimiento brutal de material sanitario tan elemental como mascarillas. Y todo ello pese a que, como se supo después y a diferencia del desatino del centro que dirige Simón, hubo informes de Seguridad Nacional que alertaron del riesgo evidente que se acercaba.

La dramática realidad es que en 2020, primer año de la pandemia, España sumó 60.358 muertos como mínimo. El como mínimo viene a cuento, porque han sido de calibre las discrepancias entre el dato oficial -ese- y el estimado por otras instancias cualificadas. En 2021, otros 39.444 muertos; y en 2022, 31.559, siempre según el dato oficial.

A mayor gloria de quien entonces fue ministro de Sanidad y responsable máximo de cómo se gestionó la mortífera llegada del Covid a España, Salvador Illa, Évole ha llevado al hoy presidente de la Generalitat a la entrevista con Fernando Simón. Elogios mutuos, masaje coral con Évole como entusiasta maestro de la ceremonias.

Illa presume de Simón –»el mejor en el mejor sitio que tenía que estar»– y Fernando Simón se ha desecho en elogios con Illa. La retahíla de piropos ha sido de órdago: «Salvador Illa es una persona excepcional, que ha demostrado claramente que los dichos de ‘todos los políticos son iguales’ no tienen ninguna base, es una persona muy inteligente, reflexiva, que es capaz de aprender esos conceptos complejos mucho más rápido que la mayoría, que entiende muy bien las responsabilidades que asume y nunca tira balones fuera. Es una persona muy comprometida con sus creencias, su ideología, y con la población». Para despejar dudas, por si a alguien le pudieran quedar, Fernando Simón ha dejado claro que Illa es «un buen amigo».

Ni autocrítica en primera persona ni reproche alguno al Gobierno de Sánchez. Al de Ayuso, sí, pese a que no hubo comunidad autónoma que no sintiera el mortífero golpe de una pandemia que el Ejecutivo de Sánchez -ministro Illa incluido- ninguneó durante semanas e intentaron cultivar, insistentemente, un falso mensaje de tranquilidad con un país desabastecido de mascarillas, de batas anticontagio para sanitarios, ni respiradores… Por no haber no había ni alcohol en las farmacias.

Sin embargo, el «experto» Fernando Simón, cinco años después, lo que cuestiona son los «protocolos» que aplicó la Comunidad de Madrid. De la insoportable mortalidad provocada en España por la imprevisión del Gobierno, ni rastro. Imprevisión por ceguera o por dejadez responsable, porque la duda queda para la posteridad sin haberse resuelto en forma de responsabilidades.

Fernando Simón, al gusto del PSOE, cinco años después rescata el Covid contra Ayuso. «A mí me resulta difícil de entender, no puedo entender que teniendo un sistema sanitario como el que ha habido en España durante muchísimas décadas se tomaran este tipo de decisiones en la Comunidad de Madrid, y entiendo que la responsabilidad se tiene que exigir a quien tomó la decisión de implementar este tipo de protocolos». Para Fernando Simón, ninguna responsabilidad toca dirimir en el Ejecutivo de Sánchez, al que sirvió en primera fila del desastre.