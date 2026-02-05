Jordi Évole reconoce un secreto a voces: «Soy muy antimadridista»

No lo duda ni lo más mínimo al responder, solamente piensa si decirlo o no, Jordi Évole ha reconocido abiertamente lo que muchos ya pensaban de él, es un antimadridista confeso, que no culé acérrimo, que también. El presentador de ‘Lo de Évole’, el programa de entrevistas que lidera en La Sexta, reconoció estos días su fuerte rechazo al Real Madrid y explicó los motivos que le han llevado a ese repudio del conjunto blanco.

«¿Te consideras antimadridista?», es la pregunta directa que le hace el entrevistador a Jordi Évole tras una conversación extensa en la que habla de diferentes temas, desde su reciente enfermedad al descubierto, la cataplexia, hasta sus entrevistas y personajes más díscolos. Évole titubea, dudando en decirlo o no, pero tras dos segundos responde con un concreto «sí» entre risas. «Ibas a negarlo pero no», le comenta y Évole reconoce que no.

«Cuando yo era pequeño, en todo había el bien y el mal. Es una cosa que te pasa mucho de pequeño. No había términos medios, no había grises», explicaba Jordi Évole, que afirma que su sentimiento contra el club blanco viene de raíz desde su infancia, desde que era pequeño, algo que ha ido construyendo con el tiempo aunque ese sentimiento ahora esté algo más diluido.

«Para mí, el bien era el Barça y el mal era el Madrid. Pero el mal, mal», justifica Évole, que no se imaginaba nada bueno relacionado con el club blanco cuando era pequeño, teniendo al conjunto culé como lo único positivo en el mundo del fútbol en su etapa más temprana, aunque con el paso de los años fue viendo otras caras de la moneda.

Évole, durante su entrevista con Grimey TV, reconoce que «a medida que yo fui creciendo conocí a gente del Real Madrid, como es normal», situaciones que le llevaron a conocer otros prismas muy dispares: «En algunos casos lo confirmé, pero en otros… dije, ‘hostias, qué buen tío… y del Madrid’».

De hecho, Jordi Évole hace alusión a que hoy en día, cuando el Real Madrid gana, piensa más en la felicidad de sus amigos madridistas que en cualquier otra cosa: «Cuando el Madrid gana pienso en mis amigos madridistas y entonces me sabe menos mal. Te lo digo de verdad».

Jordi Évole ya fue noticia en el entorno futbolístico, relacionado con el Barça, por sus manifestaciones tras la eliminación del conjunto culé en las semifinales de la pasada edición de la Champions League, cuando fueron eliminados por el Inter de Milán.

«Este equipo hará historia. Hoy la ha hecho hasta perdiendo. Visca el Barça», escribió en sus redes sociales el pasado 6 de mayo, cuando el Barcelona fue eliminado de la Champions ante un Inter incansable. El curso pasado Jordi Évole estuvo muy activo en redes en lo relacionado al fútbol, también para señalar al Real Madrid y mostrarse como antimadridista, atacando al club blanco, su canal de televisión y a su actual presidente, Florentino Pérez.