Kira Miró explica cómo se «abrasó toda la boca» en un rodaje: «Acabé con quemaduras químicas en los labios y con la lengua a trizas»

A Kira Miró se le acumula el trabajo y, aunque celebra estar en activo, no siempre es un camino de rosas. La actriz ha revelado que sufrió un accidente en un rodaje, por el que acabó en el hospital con la boca «abrasada». Kira Miró ha relatado cómo se produjo la quemadura en Al cielo con ella (TVE).

Los rodajes pueden ser una prueba mortal para muchos actores: unos se indigestan comiendo paella una y otra vez y otros se destrozan la garganta simulando fumar. También existen casos como el de Kira Miró, que a base de repetir una y otra vez una escena hasta conseguir que quedara perfecta, se quemó la boca.

La actriz de Machos alfa acabó en Urgencias ante la seriedad de la quemadura que sufrió cepillándose los dientes en el set. Para este tipo de escenas, los equipos utilizan trucos que eviten llegar a este punto, pero en esta ocasión no se hizo así.

«Tuve un pequeño accidente en una secuencia en la que me lavaba los dientes y no me pusieron pasta de dientes sin flúor o trucada, sino pasta de dientes natural», ha explicado la actriz, que también ha matizado que pasó casi una hora metida en el bucle de esa escena: «Estar 45 minutos con la pasta de dientes en la boca hizo que me abrasara toda la boca».

Así, Kira Miró acabó en el servicio de Urgencias del hospital, «con quemaduras químicas por todos los lados», tanto el interior como el exterior. «La boca, los labios y la lengua a trizas», detalló. «Cuidado con el flúor, que quema», advirtió a los espectadores, a lo que Henar Álvarez añadió que «a veces, la profesión de actriz es de alto riesgo».

En otro orden de cosas, la actriz canaria hizo un repaso de su trayectoria, con dos décadas de trabajo a sus espaldas, y de cómo ha cambiado la industria desde que ella debutó hasta ahora. En ese contexto, se refirió a asuntos como la presión mediática que sufrió en el pasado y cómo se ha trasladado, en cierta medida, a las redes sociales en la actualidad.

«Yo he crecido en bikini en Canarias, no he tenido ningún problema en hacer topless en algún momento en alguna playa desierta. Pero cuando te pillan y te ves en los kioscos, es terrible. Eso ha ido acotando mi nivel de libertad», confesó sobre el reclamo que representaba su personalidad para los paparazzis. Además, Kira Miró afeó que la prensa del corazón no sacara a los famosos en su «mejor pose», sino al revés: «Buscaban el momento en que estabas relajada, vulnerable o desprevenida».

Finalmente, la actriz, que presentó la serie Olivia, se refirió al encasillamiento de la propia industria en función de los papeles que se interpretan: «Es ley de vida que a los actores nos encasillen (…) No quería que me castigaran, quería demostrar que yo podía hacer muchas más cosas. Al final, tuve que abrazar la idea. Prefiero trabajar encasillada que no trabajar. Y una vez abracé eso, estuve en paz conmigo misma».

Cuando encontró ese equilibrio, fue cuando empezó a recibir ofertas de trabajo con papeles de una variedad mucho más amplia, que le han permitido «transitar entre drama, comedia, personajes más explosivos o menos», afirmó.