La AEMET confirma otro descenso de las temperaturas y lluvias en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado otro día de temperaturas a la baja en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de un «ligero descenso» de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para este miércoles 10 de junio. También avisa a los valencianos de lluvias que se podrían producir en el sur de Valencia en la primera mitad del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

El tiempo está dando un respiro a los más de cinco millones de habitantes de la Comunidad Valenciana en esta segunda semana de junio. Después de despedir el mes de mayo con un calor sofocante, los termómetros han bajado unos grados en estos días y los valencianos lo agradecen. Después del descenso notable de las temperaturas el martes, para este miércoles 10 de junio la AEMET ha confirmado un «ligero descenso» de las temperaturas máximas y mínimas en el Mediterráneo.

Las mínimas del día estarán en Castellón, donde los termómetros bajarán a 10 grados durante la noche en el interior, en Morella. En la capital, las máximas serán de 27 ºC y las mínimas de 19 ºC. En Valencia, la máxima será de 25 ºC durante el día en la capital de la Comunidad Valenciana, mientras que en Alicante se llegará a 30 grados en Elche durante la primera hora de la tarde. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 27 grados durante el día y la mínima por la noche de 20.

La AEMET también ha confirmado lluvias durante el día, que se centrarán principalmente en la provincia de Valencia. «Probables precipitaciones débiles y dispersas en el sur de Valencia la primera mitad del día», dice la Agencia Estatal de Meteorología, que eleva la probabilidad de precipitación hasta el 80% en zonas como Alcoy y sus inmediaciones.

La AEMET y las lluvias en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 10 de junio:

Cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas al final del día. Probables precipitaciones débiles y dispersas en el sur de Valencia la primera mitad del día. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo del nordeste en el litoral, con intervalos de intensidad moderada en Alicante; en el resto se espera viento flojo variable, tendiendo a viento flojo del este por la tarde.