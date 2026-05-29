La AEMET lo confirma: la Comunidad Valenciana se pone a ¡36 grados! este viernes 29 de mayo

La Comunidad Valenciana se prepara para uno de los días más calurosos en lo que llevamos de 2026. La AEMET ha confirmado que las temperaturas se dispararán hasta los 36 ºC en la provincia de Valencia, concretamente en la localidad de Onteniente, que será donde se registrará la máxima del día en el Mediterráneo. En Castellón y Alicante también los termómetros subirán hasta los 34 y 35 grados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 29 de mayo.

Este viernes 29 de mayo será otro día de verano en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado «temperaturas en ascenso» en el Mediterráneo, donde se llegarán a máximas históricas para el mes de mayo. El récord del día será en Onteniente, donde se llegará a 36 ºC en las primeras horas de la tarde. En el resto de la provincia de Valencia, en la capital se llegará a 33 grados y en Requena, en el interior, a 34 ºC. La noche también será caliente con mínimas de 18 ºC durante la noche.

En Alicante se registrará la segunda temperatura más alta en toda la Comunidad Valenciana, donde se llegará a 35 grados en Orihuela. En Elche las máximas llegarán hasta los 34 ºC y las mínimas también serán de 33 grados en Alcoy. En Alicante las máximas serán de 30 grados y las mínimas de 18. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente este durante las horas centrales, con intervalos ocasionales de moderado», dice la AEMET sobre las temperaturas en esta provincia.

En Castellón las temperaturas también se dispararán durante este viernes 29 de mayo. En la capital se llegará hasta los 34 ºC y en el interior de la provincia también se superarán los 30 grados en Morella. En la Vall de Uxó los termómetros también subirán hasta los 34 ºC en un histórico viernes 29 de mayo en la Comunidad Valenciana.

El tiempo en la Comunidad Valenciana el 29 de mayo

La predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 29 de mayo es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en la mitad norte. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente este durante las horas centrales, con intervalos ocasionales de moderado.