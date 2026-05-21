Las temperaturas siguen en ascenso en la Comunidad Valenciana: más de 30 ºC en Alicante y Valencia

Las temperaturas siguen en ascenso en la Comunidad Valenciana en este jueves 21 de mayo. La AEMET ha confirmado pocos cambios con las mínimas y las máximas en ascenso en todo el Mediterráneo. En Alicante y Valencia se superarán los 30 ºC en otra jornada veraniega en el territorio valenciano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Este jueves 21 de mayo volverá a ser un día espléndido en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado máximas en ascenso, especialmente en la provincia de Valencia, donde se llegará a los 30 ºC en la localidad de Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana se registrará una máxima de 26 ºC y una mínima de 16 ºC durante la noche.

«Cielo poco nuboso o despejado. Probables estratos bajos y brumas en zonas del litoral por la mañana, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso», ha dicho la AEMET sobre la predicción del tiempo en la provincia de Valencia.

En Alicante se registrará la máxima de este jueves 21 de mayo en la Comunidad Valenciana, donde se llegará a los 31 ºC en Orihuela. En Elche también se llegará a los 30 ºC y en la capital de la Costa Blanca la máxima será de 27 ºC durante las primeras horas de la tarde y las mínimas de 18 ºC durante la noche.

En Castellón también habrá un aumento de las temperaturas, llegando a los 27 ºC en la capital y a los 26 ºC en el interior de la provincia, que suele ser la zona más fría de la Comunidad Valenciana. Esta vez en Morella las mínimas serán de 12 ºC durante la noche. En su predicción, la AEMET sí que avisa de «probables estratos bajos y brumas en zonas del litoral por la mañana, sin descartar bancos de niebla».

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 21 de mayo:

Cielo poco nuboso o despejado. Probables estratos bajos y brumas en zonas del litoral de Valencia y Castellón por la mañana, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en Valencia y ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral sur de Valencia.