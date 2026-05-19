La AEMET anuncia un cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana: ¡suben las temperaturas!

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un cambio de tiempo para este martes 19 de mayo, aunque no se descartan chubascos aislados en el tercio norte a última hora del día. Los termómetros pasarán de los 30 ºC en algunos puntos de la provincia de Alicante durante las primeras horas de la tarde. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la subida de las temperaturas en el Mediterráneo.

Después de unos días marcados por las lluvias y tormentas, por fin sale el sol en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un aumento de las temperaturas para este martes 19 de mayo en una jornada en la que los termómetros subirán hasta los 32 ºC en la provincia de Alicante. En la ciudad de Orihuela se registrarán las temperaturas más altas durante este día. En Elche se llegará a los 30 ºC, en Alcoy o Denia se alcanzarán los 27 ºC y en la capital de la Costa Blanca la máxima será de 26 ºC y las mínimas de 15 ºC durante la noche.

En Valencia las temperaturas también se acercarán a los 30 ºC. En la localidad de Onteniente se llegará a los 29 ºC, en Gandía los termómetros marcarán los 28 ºC y en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 27 ºC y la mínima de 15 ºC.

En Castellón se registrarán las temperaturas más bajas de la zona y no se descartan algunas lluvias durante la última hora del día. «Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde no se descartan chubascos aislados por la tarde. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado», avisa la AEMET sobre las temperaturas en esta zona, donde se llegará a los 25 ºC y las mínimas de 9 ºC.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este martes 19 de mayo:

Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde no se descartan chubascos aislados por la tarde. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado.