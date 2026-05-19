Intervalos nubosos marcarán la jornada del 19 de mayo de 2026 en toda la provincia de Barcelona, con la presencia de brumas y bancos de niebla en el litoral y prelitoral por la mañana. A medida que avance el día, se desarrollará nubosidad en el interior norte, donde se esperan chubascos y tormentas ocasionales, especialmente en el Prepirineo. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo, predominando la componente sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de mayo

Barcelona: nubes y sol con riesgo de lluvia

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, regalando un espectáculo de nubes que van y vienen bajo un sol tímido que asoma. A medida que avanzamos hacia el mediodía, las temperaturas alcanzarán los 17 grados y aunque no se prevén lluvias en las primeras horas, el ambiente se siente algo cargado con una humedad elevada. El viento soplará suavemente desde el sur a unos 15 km/h, aportando un ligero frescor que invitará a disfrutar de un café en una terraza.

Ya por la tarde, el tiempo se tornará más incierto. Aunque la máxima se situará en 23 grados, las nubes se irán acumulando y la posibilidad de que caigan chubascos aumentará hacia la noche. La sensación térmica, que podría rozar también los 23 grados, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con el sol retirándose a las 21:06, será un día para disfrutar de la luz del atardecer, pero con la previsión de tener un paraguas a mano por si acaso.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises con viento y posibilidad de lluvia

El cielo de L’Hospitalet de Llobregat se presenta hoy con un gris inquietante, donde las nubes parecen susurrar promesas de inestabilidad. A medida que la luz del día comienza a dibujar siluetas en las calles, la temperatura se mantiene suave, rondando los 16ºC por la mañana, pero no hay que dejarse engañar; la brisa trae consigo el eco de un cambio inminente.

La transición hacia la tarde desata el verdadero carácter del tiempo, con un incremento en la intensidad del viento que alcanzará rachas de hasta 30 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 65% y la humedad puede resultar agobiante, alcanzando un 90%. Mejor llevar paraguas y una chaqueta ligera, ya que el termómetro caerá hacia los 18ºC por la noche, recordándonos que el abrigo nunca está de más en días como este.

Ambiente agradable para disfrutar al aire libre en Badalona

Con un amanecer tranquilo, Badalona se despide de la noche para dar paso a un día agradable, donde el cielo se presentará mayormente despejado por la mañana, con temperaturas que rondarán los 15°C. A medida que avance la jornada, el termómetro alcanzará su máxima de 22°C, ofreciendo una sensación térmica similar. La humedad se mantendrá en niveles considerablemente altos, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado, aunque sin probabilidad de lluvia en todo el día, lo que nos permitirá disfrutar del sol que saldrá a las 06:28 y se pondrá a las 21:06.

Durante la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero el viento, con una velocidad media de 15 km/h, no provocará molestias, al igual que sus ráfagas, que no superarán los 30 km/h. Con esta combinación de temperaturas agradables y cielos despejados, la jornada promete ser fresca y placentera, ideal para dar un paseo o disfrutar al aire libre.

Cielos cambiantes y vientos suaves en Sabadell

El tiempo presenta un ambiente templado a lo largo del día, con cielos que alternan entre algo nubosos y claros. La probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, pero aumenta por la tarde, aunque se esperan vientos suaves que aportan frescura a la jornada.

Este es un excelente momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La suavidad de la temperatura invita a aprovechar el día y disfrutar de la localidad con calma.