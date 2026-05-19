Éste es el dinero que ganan los presos por estar en la cárcel en España: el sueldo medio en 2026

La España de Pedro Sánchez también va a ritmo de récord en lo que se refiere a presos en las cárceles de todo el país. El Acaip-UGT alertó hace unos meses del «colapso» de las cárceles españolas tras anunciar que el pasado 2025 se cerró con 62.522 internos, que es alrededor de un 6% más que en 2024. El último informe publicado por Instituciones Penitenciarias referente al año 2024 hablaba de 58.921 en las cárceles españolas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los presos y el sueldo medio que reciben en España.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de ellos está en el «colapso» en las cárceles de nuestro país. Los sindicatos de los funcionarios vienen denunciando desde hace meses que las cárceles españolas están a rebosar y el pasado mes de enero alertaron a la población de que el año 2025 se cerró con un número récord de 62.522 internos, que es un 5,9% más que el año anterior. «España ha finalizado el ejercicio con un total de 62.522 internos, lo que supone que hoy custodiamos a 3.196 personas más que hace apenas un año», avisó el sindicato Acaip-UGT, que también avisó del aumento de incidentes y la falta de médicos en los centros de toda España.

«La curva de población reclusa en España ha entrado en una fase de ascenso acelerado que amenaza con quebrar el sistema», avisaron los sindicatos, mientras que también informaron que «la convivencia se ha vuelto más compleja y frágil; los incidentes y las agresiones no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de meter a más personas, de perfiles más diversos, en menos espacio». En el último informe publicado por Instituciones Penitenciarias que recoge datos del 2024 (en los próximos meses saldrán los de 2025), el Gobierno informó que había 58.921 personas en las cárceles de toda España.

El sueldo de los presos en España

El Ministerio de Interior también confirmó que de este total de reclusos, alrededor de un 20% (11.375 internos) realiza algún tipo de trabajo dentro de las cárceles españolas. Instituciones Penitenciarias permite a los presos españoles realizar una actividad laboral dentro de la cárcel a cambio de una remuneración y estas condiciones están recogidas en el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Estos empleos se encargan de gestionarlos la OATPFE, que es el canal del Ministerio del Interior que se encarga del «Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo». Esta organización ofrece a los presos españoles empleos en actividades como lavandería, panadería, talleres de servicios o producción propia. Esta organización, según informa en su página web, «tiene como principal objetivo lograr la inserción laboral de todos los penados mediante la formación y el trabajo, proporcionándoles conocimientos y hábitos laborales para que, una vez alcanzada la libertad, puedan competir en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos».

¿Y cuál es el sueldo medio de un preso en España? El sueldo medio de un preso en España, según ha informado el Gobierno en sus últimas publicaciones, se sitúa entre los 3,24 y 5,68 euros la hora, según el empleo. Esto supone que los presos españoles por realizar una actividad laboral en la cárcel reciben entre 200 y 300 euros al mes. Esta es la cantidad que se les ingresa de forma mensual para que puedan realizar sus compras dentro de prisión o enviar dinero a sus familiares.