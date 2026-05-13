El PP balear denuncia que Pedro Sánchez incumple con la dependencia: «Sólo paga dos de cada 10 euros»

El Partido Popular de las Islas Baleares llevará al próximo pleno del Parlament una iniciativa para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez una financiación justa del sistema de dependencia en Baleares y reclamar que cumpla con la obligación legal de asumir el 50% del coste del servicio. Así, el portavoz del PP en la Cámara balear, Sebastià Sagreras, ha denunciado este miércoles “la infrafinanciación crónica y el abandono” del Gobierno hacia Baleares en materia de dependencia.

“Pedro Sánchez anuncia nuevos derechos y hace mucha propaganda, pero después deja solas a las comunidades autónomas pagando la factura. En Baleares, de cada 10 euros que se destinan a dependencia, casi 8 los paga el Govern balear y solo 2 llegan desde Madrid”, ha afirmado Sagreras.

Según los últimos datos oficiales certificados correspondientes a 2024, Baleares destinó 286,3 millones de euros al sistema de dependencia, mientras que el Gobierno de España solo aportó 55,4 millones, es decir, un 19,35% del total, muy lejos del 50% que establece la ley. “El sistema es absolutamente injusto e insostenible. Pedro Sánchez incumple la ley mientras las comunidades autónomas tienen que asumir cada vez más gasto para garantizar la atención a los ciudadanos”, ha remarcado el portavoz popular.

Sagreras ha explicado que una de las principales causas de esta situación es la congelación del denominado “nivel acordado” de financiación estatal, provocada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023. “Pedro Sánchez reparte exactamente los mismos recursos entre las comunidades autónomas mientras el número de personas dependientes no deja de crecer año tras año. Y esta diferencia la acaban pagando las comunidades y, en definitiva, los ciudadanos de Baleares”, ha señalado.

El portavoz popular ha advertido de que esta falta de recursos tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos: “Más listas de espera, más retrasos en las ayudas, más presión sobre los servicios sociales y más carga para las familias”. Además, “denunciamos que entre 2018 y 2023 Baleares debería haber recibido cerca de 500 millones de euros más si el Gobierno del PSOE hubiera cumplido con la financiación prevista por ley”.

Por todo ello, la iniciativa que defenderá el Grupo Popular reclama tres medidas concretas: que el Estado financie el 50% real del sistema de dependencia; que compense la deuda acumulada con Baleares; y que incorpore una partida específica para reducir las listas de espera y reforzar los servicios de atención a la dependencia.

“Desde el Partido Popular defenderemos siempre que los ciudadanos de Baleares no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda por culpa de la infrafinanciación y el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha concluido Sebastià Sagreras.