David González, escritor: «El gran pegamento de la familia Franco se llama Pedro Sánchez»

¿Qué opinaría Francisco Franco de los suyos si levantara la cabeza? Esta es la premisa con la que David González parte para escribir La familia Franco. 50 años después: Traiciones, secretos y una fortuna perdida. El periodista y escritor presenta en COOL su nuevo ensayo histórico sobre un clan que ha marcado la historia de nuestro país. Charlamos con él de anécdotas, luchas, escándalos, personajes que parecen sacados de una novela y sobre todo de cómo se genera y se mantiene el poder en España. ¿Qué fue de la familia cuando faltó el patriarca? ¿A qué se han dedicado y de qué viven?

Una familia ante la incertidumbre

El 20 de noviembre de 1975, la vida para la familia Franco cambió para siempre. El apellido que hasta entonces solo suponía privilegios empezó a ser también una fuente de resquemores y hasta un estigma. Hoy, una nueva generación de la familia empieza a tomar posiciones en el mundo económico y, al contrario que sus padres, ha intentado alejarse de la prensa del corazón, aunque convive en el mundo de las redes y enarbola una bandera política, terreno en el que sus padres fueron más discretos, para defender la memoria del dictador.

«Mi objetivo era no aburrir al lector»

David González reconoce cómo se enfrentó a este encargo por parte de la editorial, La esfera de los libro: «El nombre de Franco a todo el mundo le genera algo, le suscita algo bien malo, polariza mucho todavía a día de hoy el nombre Franco, pero yo intenté, a la hora de escribir el libro, que esa polarización me quedase fuera».

El periodista y escritor, con la premisa de «no aburrir jamás al lector», contó la historia de una serie de personajes de lo más variopintos a los que les dedica un capítulo a cada uno de los descendientes de Francisco Franco.

«La agonía de Franco fue larguísima»

La familia Franco. 50 años después: Traiciones, secretos y una fortuna perdida. Comienza con la muerte del dictador: «Su agonía fue larguísima.

Es de hecho uno de los nietos que dice: Si algo quiero es no morir como mi abuelo. Fíjate, el hombre más poderoso de España y muere fatal, le hacen unas perrerías, con perdón de la palabra, tremendas».

González investiga en su obra cómo la familia más poderosa de España se enfrentó a la democracia: «La hija de Franco, Carmen Franco Polo, tenía clarísimo que esto era el final de una época y empezaba otra.Y de hecho, como cuenta en las memorias que escribió Nieves Herrero, se llegaron a plantear irse de España, pero fue el propio rey Juan Carlos el que les dijo: No, Carmen, esto ha terminado. Una etapa, empieza otra, pero a vosotros os va a respetar y os doy mi palabra.

David González nos cuenta que «nadie en la familia Franco» tuvo o ha tenido problemas económicos tras la muerte del caudillo, pero su vida no fue igual. «Lo más grande que pierden es el control sobre el relato. Es decir, ellos han seguido viviendo en democracia sin ningún problema económico, han hecho negocios, les ha ido muy bien. Lo que pierden es que ya sus cosas se cuentan».

Un enemigo común: Pedro Sánchez

En el libro se cuenta la vida de cada miembro de la familia, el cómo algunos han sido personajes públicos y otros no, mientras que, con los años, también ha habido, traiciones y malas relaciones entre ellos. Eso sí, en 2019, el clan entero se tuvo que reunir contra un enemigo común.

«El gran pegamento de la familia Franco se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón», cuenta González sobre cómo, en 2019, el presidente del Gobierno cumplió con sus planes de sacar a Franco de su tumba en El Valle de los Caídos.