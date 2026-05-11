Pepe Rodríguez: quién es, edad, su mujer, hijos, restaurantes y cuántas estrellas Michelin tiene

Pepe Rodríguez, a sus 58 años, se ha consolidado como uno de los chefs más queridos de España, en gran parte gracias a su papel como jurado en ‘MasterChef’ desde 2013. En 2026 afronta la decimocuarta edición del programa junto a Jordi Cruz y la nueva incorporación Marta Sanahuja, tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera. Su participación en el programa ha mostrado no solo su talento, sino también su lado más humano, ya que no es raro verlo emocionarse hasta las lágrimas en algunos momentos. Además, siempre deja claro lo importante que es para él su familia, destacándose como un padre entregado y orgulloso. Pepe no oculta su pasión por la hostelería, afirmando en más de una ocasión que «nació en la barra de un bar», una pasión que ha marcado su vida y que ha demostrado con creces a lo largo de su carrera.

Quién es Pepe Rodríguez: de dónde es y cómo empezó en la cocina

Su nombre completo es José Javier Rodríguez Rey y nació el 13 de marzo de 1968 en Illescas (Toledo). Creció literalmente entre los fogones del mesón familiar El Bohío, aunque de joven su sueño era ser cantante. Al acabar el instituto empezó a trabajar como camarero en el propio restaurante familiar, y fue cuando su madre no pudo hacerse cargo de la cocina cuando él y su hermano Diego tomaron las riendas de los fogones. Su primer contacto real con la cocina fue a los 22 años, una edad tardía para lo que acabaría logrando. Desde el principio tuvo claro que para transformar el mesón familiar necesitaba formarse con los mejores.

Su restaurante ‘El Bohío’

El Bohío es el mesón familiar que lo vio crecer, situado en Illescas (Toledo). Desde muy pequeño ayudaba en el bar los fines de semana; el resto de los días debía formarse bien y así lo hizo. Su pasión por la cocina lo llevó a hacerse con unos conocimientos que convirtieron al mesón familiar en un restaurante con estrella Michelin. Pepe no hizo magia, sino que trabajó incansablemente para que así fuera.

En su restaurante el lema es «La cocina de siempre vista con los ojos de hoy», ya que el esfuerzo de este chef le ha servido para transformar un negocio familiar en todo un referente dentro de la gastronomía española.

De este modo, él mismo ha explicado que ha trabajado duro para transformar los platos de tradición manchega y muy clásicos y poder adaptarlos a sabores y un estilo que apasiona hoy en día. Un restaurante que, al margen de la estrella Michelin, es toda una experiencia para los sentidos, a partir de algo que nació de los fogones de Valentina, la abuela de Pepe Rodríguez, en 1934 y que él ha sabido conservar y mejorar.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Pepe Rodríguez?

El Bohío dispone del Menú Tradicional con el que, por 80 euros por persona, se pueden degustar dos snacks, seis platos principales, un postre y un dulce. Este menú es el más económico y está disponible los miércoles, jueves y viernes. Además de esta exquisita opción, encontramos el Menú Degustación, disponible de miércoles a sábado y domingos a mediodía, que incluye dos snacks, nueve platos salados y tres dulces por 155 euros por persona.

¿Cuántas estrellas Michelin tiene Pepe Rodríguez?

Pepe Rodríguez cuenta actualmente con 1 estrella Michelin, la de su restaurante El Bohío en Illescas, que obtuvo en 1999 y lleva más de 25 años manteniendo. En 2013 abrió junto a su hermano Diego, Iván Cerdeño y Rodrigo Delgado el restaurante La Casa de Carmen en Olías del Rey (Toledo), que también consiguió una estrella Michelin ese mismo año. Sin embargo, Pepe y sus socios abandonaron posteriormente el proyecto, por lo que actualmente solo conserva la estrella de El Bohío. Además de sus restaurantes, dirige una empresa de asesoramiento gastronómico para restaurantes, empresas y colectividades a través del Grupo Bohío.

La familia de Pepe Rodríguez

Mariví Fernández es su mujer, a la que conoció también en un bar de Illescas, como confesó en Divinity. Fue amor a primera vista: Pepe Rodríguez vio mientras se tomaba un refresco a una mujer que no le quitaba ojo. A ella lo enamoró el porte señorial y elegante, pero también una mirada que encendió su chispa. Son hoy en día una pareja consolidada y padres de una familia numerosa.

Pepe y Mariví tienen tres hijos, María, Jesús y Manuela. Son su razón de ser y el motor que mueve sus vidas, a pesar de que no siempre pasa con ellos el tiempo que desearía.

De hecho, en una entrevista con Bertín Osborne confesó que intentaba disfrutar al máximo del poco tiempo que pasa con sus hijos, ya que debido a compromisos profesionales pasa largas jornadas lejos de casa. Para él el mes de agosto es algo intocable, ya que es en vacaciones de verano cuando puede estar las 24 horas del día con su familia. «Ese mes quiero que me cansen, que me aburran, desayunar, comer y cenar con ellos, saber qué les gusta, qué no, echarnos la siesta todos juntos. Para mí eso es lo mejor del mundo», explicó a Osborne.

Y cuando no está con sus hijos, los nombra en el programa cada vez que tiene ocasión. De hecho, en más de una ocasión hemos visto a un Pepe Rodríguez emocionado en el programa al recordar episodios de niños de la edad de los suyos. A sus 58 años puede presumir de familia y de objetivos profesionales cumplidos.

Ha crecido entre fogones y ha conseguido triunfar en ellos. Un esfuerzo que tiene su recompensa: no hay mejor jurado del mejor programa de televisión de cocina que uno en el que incluya un profesional de la talla de Pepe Rodríguez.

Con quién se formó Pepe Rodríguez: Ferrán Adrià y Martín Berasategui

Para aprender de los mejores, Pepe Rodríguez se trasladó durante una temporada a Vitoria, donde entró en contacto con grandes chefs españoles y franceses. Fue allí donde recibió las dos mentorías que más han marcado su carrera: la de Martín Berasategui y la de Ferrán Adrià. De ellos aprendió las bases de la cocina de vanguardia y las técnicas modernas que después trasladaría al negocio familiar de Illescas, combinándolas con los sabores tradicionales de La Mancha. Ese equilibrio entre tradición e innovación es hoy el sello distintivo de El Bohío y el que le valió su primera estrella Michelin en 1999.

Qué premios tiene Pepe Rodríguez además de la estrella Michelin

A lo largo de su carrera, Pepe Rodríguez ha acumulado un palmarés que va mucho más allá de la gastronomía. En 2010 recibió el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina de la Real Academia Española de Gastronomía, así como el premio a Cocinero del Año otorgado por la guía Lo Mejor de la Gastronomía. En 2011 fue reconocido como Repostero del Año y recibió el Premio Chef Millessime, además de ser nombrado Empresario del Año por la Asociación Empresarial Toledana. Un reconocimiento que refleja que su éxito no se limita a los fogones, sino también a su capacidad para gestionar y hacer crecer un negocio familiar durante más de tres décadas.