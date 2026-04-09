A este paso, Sánchez termina pagando derechos de autor a los herederos de Franco

Con motivo de los actos organizados por el Gobierno para conmemorar el fin de la dictadura franquista, la cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba ha organizado una exposición, financiada por el Ejecutivo, en la que, bajo el título Going Extreme, se alerta sobre el peligro de las «narrativas extremistas» y los discursos de odio. Y para ilustrar lo que es una «narrativa extremista», se muestran imágenes de Ayuso y Abascal, junto a las de grupos de jóvenes en las inmediaciones de Ferraz con pancartas pidiendo la prisión para Pedro Sánchez.

O sea, que en realidad lo que se pretende es trasladar la idea de que quienes expresan sus críticas al jefe del Ejecutivo son «extremistas» que constituyen una amenaza para la democracia. A la pregunta «¿Cómo podemos detectar las narrativas extremistas?», la respuesta se ofrece de forma gráfica: una serie de imágenes con políticos de la oposición, periodistas y manifestantes frente a la sede socialista. La exposición es un acto propagandístico de la cruz a la raya en el que Pedro Sánchez aparece convertido en víctima del odio de la extrema derecha.

Por cierto, el término «extremista» era uno de los preferidos por el franquismo para defenderse de las críticas a la dictadura. O sea, que el Gobierno de Pedro Sánchez se defiende utilizando los mismos métodos de los que se servía el régimen de Franco. Ironías del destino: quieren conmemorar el fin de la dictadura, pero el sanchismo y el franquismo comparten los mismos mensajes y propaganda.

En la dictadura de Franco se utilizaba el término «comunista» para deslegitimar a cualquier oponente político, agrupados todos bajo el concepto de «contubernio judeo-masónico». En la dictadura de Sánchez, todos sus oponentes políticos son «extremistas», miembros de la «extrema derecha» y enemigos de la democracia. Y quienes critican al Gobierno son estigmatizados con el mantra de los «propagadores de los discursos de odio». En definitiva, que Pedro Sánchez va a tener que pagar derechos de autor a los herederos de Franco.