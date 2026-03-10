El Gobierno de Pedro Sánchez ha ejecutado la prórroga del contrato de publicidad para dar autobombo a los actos del año de Franco y gastará otros casi 5 millones de euros en 2026 para ello. El Ejecutivo socialista planeó la celebración de «los 50 años de España en libertad» para el anterior ejercicio, pero lo amplió hasta este año para que la «población joven» aumente su «conocimiento de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la promoción de la democracia».

La Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del socialista Ángel Víctor Torres ha prorrogado el contrato para los servicios de «creatividad, diseño, realización y producción para el conjunto de acciones de divulgación e información sobre el valor de las libertades y la democracia en España».

De este modo, el Ejecutivo repetirá el gasto en autobombo para su año Franco. Concretamente, incluye la «creación y diseño de cualquier pieza publicitaria» para televisión, radio, exterior o redes sociales. También se incluye la «planificación y supervisión de las producciones» o la «realización de cuantas piezas sean necesarias».

El contrato se licitó a mediados de 2025 y se adjudicó a la empresa BBDO España. Aquel acuerdo incluía una posible prórroga de seis meses. Es decir, que pese a que el Gobierno había acotado el año Franco al quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, ya tenía en mente ampliarlo hasta el ejercicio siguiente.

De ese modo, al duplicarse el gasto, el Gobierno habrá gastado entre los dos años un total de 9.336.793,4 euros en el autobombo para dar a conocer los actos que se han puesto en marcha con motivo de la denominada celebración por los 50 años de Libertad, es decir, el medio siglo de la muerte del dictador Franco.

14 millones en otro ‘año Franco’

El Ministerio de Hacienda aprobó el pasado mes de febrero un gasto extra de 14.600.000 euros para trasladar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con el objetivo de «atender los gastos asociados al Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad».

El Ejecutivo socialista extendió sí un año más los fastos por la muerte de Franco, pese a que estaba previsto sólo para el 2025, es decir, la conmemoración del medio siglo de la muerte del dictador.

Desde la cartera de María Jesús Montero argumentaron que la Ley de Memoria Democrática establece la promoción del «conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas, y específicamente la memoria de las mujeres».

En aquella orden, el Gobierno se vanagloriaba de haber realizado «más de 600 actividades en todo el territorio español en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Secretaría de Estado de Política Territorial» desde la creación del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad en el pasado año 2025.

Ahora, en 2026, el Gobierno aseguraba que su objetivo es «afianzar las líneas de trabajo iniciadas en el ejercicio anterior». En este caso, Memoria Democrática pondría el foco «en cómo este conocimiento del pasado puede ayudar a reforzar los valores democráticos». Especialmente, centrará su trabajo en «la población joven».

Este año, se establecerán «convenios de colaboración con entidades públicas y privadas de ámbito nacional y local para actividades de debate, pensamiento y culturales por la democracia». Los acuerdos pretendían sentar las bases para la organización de «múltiples actividades como congresos, ciclos de cine en filmotecas y festivales, jornadas, cursos, conferencias, talleres, encuentros nacionales e internacionales, publicaciones».