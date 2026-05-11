Todavía es pronto para alertar, pero los científicos están preocupados: los parques eólicos están desviando las corrientes marinas

Investigadores del Centro Helmholtz de Hereon en Alemania han publicado un estudio en la revista Nature sobre cómo están afectando los nuevos parques eólicos en las corrientes marinas. Estos expertos informan que estas instalaciones que apuestan por la energía limpia están alterando el almacenamiento de carbono en el Mar del Norte y el flujo de sedimentos en la zona. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cómo están afectando los parques eólicos a las corrientes marinas.

Los parques eólicos marinos se han convertido en una buena opción para generar energía limpia y renovable. El conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de los ayatolás ha elevado de forma considerable el precio del combustible y esto ha vuelto a poner de manifiesto que el mundo tiene que mirar a otro tipo de energía para abastecerse. Esto pasa por las renovables, que también respetan más el medio ambiente.

A diferencia de la energía eólica habitual, los parques eólicos marinos aprovechan la fuerza del viento que se produce en el mar, que alcanza una mayor velocidad y es más constante, ya que no existen las barreras. De esta manera, se produce una mayor energía renovable que es inagotable y no contaminante. Para generar esta energía, las infraestructuras suelen instalarse en zonas con fuertes rachas de viento situadas cerca de la costa, para que la instalación sobre el lecho marino sea más sencilla.

Ahora, investigadores del Centro Helmholtz de Hereon en Alemania han descubierto que estos parques eólicos están alterando el flujo de sedimentos y el almacenamiento de carbono en el Mar del Norte con enormes repercusiones en la bahía alemana. «Nuestras simulaciones sugieren que estas cantidades se acumularán cada vez más en las próximas décadas a medida que se expandan los parques eólicos marinos. Esto podría afectar el funcionamiento a largo plazo del ecosistema y el almacenamiento de carbono en el Mar del Norte», afirma Jiayue Chen, autor del proyecto, en declaraciones que recoge SciTechDaily.

Los parques eólicos y las corrientes marinas

«Rutas de transporte de sedimentos y enterramiento de carbono orgánico afectados por parques eólicos marinos en mares de plataforma continental». Este es el titular del estudio publicado en la revista Nature en el que se informa en su abstracto que «la rápida expansión de los parques eólicos marinos impacta cada vez más los ecosistemas oceánicos».

Los autores informan que para realizar este estudio siguieron un «modelo hidromorfodinámico tridimensional» con el que evaluaron los impactos de los parques eólicos en el transporte de sedimentos a escala regional y la sedimentación de carbono orgánico en el Mar del Norte. «Los resultados sugieren que los parques eólicos pueden alterar los flujos netos de transporte de sedimentos hasta en un 30 % a nivel local, reducir la acumulación de lodo en los depocentros establecidos y crear nuevos depocentros a través de efectos acumulativos a largo plazo», se puede leer en la publicación de esta revista en la que se deja claro que estos cambios «redistribuyen hasta 1,5 millones de toneladas de lodo y 0,07 millones de toneladas de carbono orgánico particulado anualmente».

«Estos hallazgos subrayan la necesidad de considerar los impactos sistémicos en la planificación espacial marina», dicen los autores sobre una investigación que pone de manifiesto que la aplicación de estos parques eólicos marinos tiene consecuencias en lo que respecta a las corrientes marinas. «Nuestros hallazgos proporcionan una base valiosa para la expansión sostenible de la energía eólica marina y ayudan a los responsables políticos, empresariales e industriales a planificar nuevos parques eólicos de forma respetuosa con el medio ambiente», dicen los autores en SciTechDaily.