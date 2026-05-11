¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 11 al 14 de mayo

Esta semana, del 11 al 14 de mayo de 2026, El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 tendrá a invitados que prometen grandes momentos para los espectadores. La semana comenzará con la emotiva despedida de una pionera olímpica, el drama generacional de dos actores conocidos gracias a Netflix, el giro musical inesperado de un ídolo pop y la reinvención cómica de un clásico del teatro que llega gracias a un actor al que todos conocemos gracias a su parte más cómica. Todos ellos hablarán de sus nuevos trabajos, pero también abrirán su corazón para recordar anécdotas personales y sus opiniones sobre temas de actualidad.

Lunes 11: Carolina Marín se despide por todo lo alto del deporte

Tras anunciar su retirada del deporte profesional, sino que revelará los sacrificios detrás de ser la primera europea en destronar a las potencias asiáticas: un oro olímpico en Río 2016, tres mundiales consecutivos (2014-2018) y 24 títulos que han dado a conocer un deporte minoritario en España. La onubense comparte cómo su lesión de rodilla en 2024 y las secuelas la han llevado a este adiós, priorizando su salud mental.

Martes 12: Arón Piper y Marco Cáceres en ‘El Hormiguero’

Los dos actores destriparán en el programa Hugo 24 (estreno 15 de mayo), un thriller que explica la complicada situación de los jóvenes en la España actual. Hugo, a sus 24 años, se enfrenta a un desahucio y a los problemas de la vida adulta, que todavía está descubriendo. Se trata de un nuevo trabajo de Piper en el mundo audiovisual después de su carrera en la música. En cambio, para Cáceres es su debut protagónico después de aparecer en series como Acacias 38.

Miércoles 13: David Bisbal se convierte en un ‘crooner’ al estilo Sinatra

David Bisbal nos sorprende con una versión jazz del clásico Vivir así es morir de amor, que transforma su registro pop en un tributo íntimo a Camilo Sesto. Se trata del primer avance de un álbum de covers que explora baladas que todos conocemos. El almeriense detallará en El Hormiguero cómo ha querido comenzar esta faceta de crooner después de asentarse en España para acompañar a su padre en sus últimos días y estar al lado de su hermano, que sufrió un terrible accidente del que se está recuperando.

Jueves 14: Fernando Tejero deja atrás ‘La que se avecina’ y se atreve con el teatro clásico

Fernando Tejero cierra la semana de invitados de El Hormiguero con Cómicos de Roma, la adaptación de David Mamet de la obra de Plauto para el Festival de Mérida (que se verá en agosto de 2026). El actor hablará de su nueva aventura tras abandonar su papel de Fermín Trujillo en La que se avecina para emprender nuevos retos, como este.

Además, esta visita llega días después de subirse al escenario junto a su amigo Dani Martín, al que agradeció en el Roig Arena el apoyo de toda su familia en uno de los momentos más complicados de su vida y se atrevió a cantar con él en directo.

‘El Hormiguero’ sigue imbatible

Como contamos en Happy FM con nuestro análisis de audiencias, el programa de Pablo Motos volvió a vencer el pasado jueves a La Revuelta, programa que hace meses que no consigue acercarse a su rival. Broncano vive su peor crisis de audiencia desde que aterrizó en la pública, mientras que Motos y los suyos vuelven a ampliar distancias.